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В Красноярском крае автобус с туристами слетел в кювет
В Красноярском крае автобус с туристами слетел в кювет - 03.08.2024, ПРАЙМ
В Красноярском крае автобус с туристами слетел в кювет
В Красноярском крае автобус, перевозивший туристов, слетел в кювет. Об этом рассказали в ГСУ СК России по региону и Республике Хакасия. | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T15:48+0300
2024-08-03T15:48+0300
2024-08-03T15:48+0300
происшествия
россия
автобус
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 3 авг - ПРАЙМ. В Красноярском крае автобус, перевозивший туристов, слетел в кювет. Об этом рассказали в ГСУ СК России по региону и Республике Хакасия.Сообщается, что транспортное средство ехало в поселок Береть, но водитель не справился с управлением. В результате аварии пострадали восемь взрослых и двое детей, степень тяжести их раний уточняется.
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россия, автобус, красноярский край
Происшествия, РОССИЯ, автобус, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
В Красноярском крае автобус с туристами слетел в кювет
СК: в Красноярском крае автобус с туристами слетел в кювет
КРАСНОЯРСК, 3 авг - ПРАЙМ. В Красноярском крае автобус, перевозивший туристов, слетел в кювет. Об этом рассказали в ГСУ СК России по региону и Республике Хакасия.
Сообщается, что транспортное средство ехало в поселок Береть, но водитель не справился с управлением. В результате аварии пострадали восемь взрослых и двое детей, степень тяжести их раний уточняется.