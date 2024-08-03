Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Красноярском крае автобус с туристами слетел в кювет - 03.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240803/avtobus-850646070.html
В Красноярском крае автобус с туристами слетел в кювет
В Красноярском крае автобус с туристами слетел в кювет - 03.08.2024, ПРАЙМ
В Красноярском крае автобус с туристами слетел в кювет
В Красноярском крае автобус, перевозивший туристов, слетел в кювет. Об этом рассказали в ГСУ СК России по региону и Республике Хакасия. | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T15:48+0300
2024-08-03T15:48+0300
происшествия
россия
автобус
красноярский край
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846857668_33:0:3674:2048_1920x0_80_0_0_e0a7d81692084d2c8f423e32afc59e38.jpg
КРАСНОЯРСК, 3 авг - ПРАЙМ. В Красноярском крае автобус, перевозивший туристов, слетел в кювет. Об этом рассказали в ГСУ СК России по региону и Республике Хакасия.Сообщается, что транспортное средство ехало в поселок Береть, но водитель не справился с управлением. В результате аварии пострадали восемь взрослых и двое детей, степень тяжести их раний уточняется.
красноярский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846857668_488:0:3219:2048_1920x0_80_0_0_f778e8127ef5ce40a753faeda2d837d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, автобус, красноярский край
Происшествия, РОССИЯ, автобус, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
15:48 03.08.2024
 
В Красноярском крае автобус с туристами слетел в кювет

СК: в Красноярском крае автобус с туристами слетел в кювет

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСмотровая площадка на Николаевской сопке в Красноярске
Смотровая площадка на Николаевской сопке в Красноярске - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КРАСНОЯРСК, 3 авг - ПРАЙМ. В Красноярском крае автобус, перевозивший туристов, слетел в кювет. Об этом рассказали в ГСУ СК России по региону и Республике Хакасия.
Сообщается, что транспортное средство ехало в поселок Береть, но водитель не справился с управлением. В результате аварии пострадали восемь взрослых и двое детей, степень тяжести их раний уточняется.
 
ПроисшествияРОССИЯавтобусКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала