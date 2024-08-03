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В Красноярском крае автобус с туристами слетел в кювет

В Красноярском крае автобус с туристами слетел в кювет - 03.08.2024, ПРАЙМ

В Красноярском крае автобус с туристами слетел в кювет

В Красноярском крае автобус, перевозивший туристов, слетел в кювет. Об этом рассказали в ГСУ СК России по региону и Республике Хакасия. | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T15:48+0300

2024-08-03T15:48+0300

2024-08-03T15:48+0300

происшествия

россия

автобус

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 3 авг - ПРАЙМ. В Красноярском крае автобус, перевозивший туристов, слетел в кювет. Об этом рассказали в ГСУ СК России по региону и Республике Хакасия.Сообщается, что транспортное средство ехало в поселок Береть, но водитель не справился с управлением. В результате аварии пострадали восемь взрослых и двое детей, степень тяжести их раний уточняется.

красноярский край

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россия, автобус, красноярский край