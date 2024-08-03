https://1prime.ru/20240803/avtomobili-850645544.html

"За рулем" назвал пять очень проблемных АКПП и на какие авто они ставились

"За рулем" назвал пять очень проблемных АКПП и на какие авто они ставились - 03.08.2024, ПРАЙМ

"За рулем" назвал пять очень проблемных АКПП и на какие авто они ставились

МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Автоматические коробки передач имеют более сложное устройство и служат меньше, чем механические. Однако некоторые автоматические коробки... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T15:12+0300

2024-08-03T15:12+0300

2024-08-03T15:12+0300

россия

двигатель

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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Автоматические коробки передач имеют более сложное устройство и служат меньше, чем механические. Однако некоторые автоматические коробки передач менее надёжны, а другие — более. "За рулем" назвал пять проблемных АКПП и на какие автомобили они ставились.В этот список попал AL4 (DP0) — коробка передач, разработанная совместно тремя французскими автопроизводителями. Она устанавливалась на такие модели, как Renault Logan, Duster, Sandero, Fluence, Kangoo и Clio. Также она использовалась в компактвэнах Citroen и Peugeot.Ещё одна коробка передач, которую можно встретить в автомобилях, — 6T30. Она была установлена на модели GM, такие как Chevrolet Cruze, Aveo, Cobalt, Orlando, Opel Astra, Mokka, Zafira и Insignia. У этой коробки передач есть ряд других недостатков.На втором месте находится автоматическая коробка передач Aisin-Warner TF-80SC. В первые годы после появления этой модели её считали необслуживаемой. Затем эксперты выделяют Jatco JR507E. Основной недостаток этой коробки — склонность к перегреву. ZF 6HP26/28 использовалась в популярных моделях BMW. Поскольку эту коробку устанавливали и на спортивные автомобили, она часто выходила из строя из-за поломки масляного насоса. Фрикционы блокировки гидротрансформатора также быстро изнашиваются.

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россия, двигатель