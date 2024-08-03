https://1prime.ru/20240803/avtomobili-850648808.html

В России появился новый надежный "японец" по цене Vesta

В России появился новый надежный "японец" по цене Vesta - 03.08.2024, ПРАЙМ

В России появился новый надежный "японец" по цене Vesta

Российский дилер привез в страну новый японский хэтчбек Suzuki Swift стоимостью около двух миллионов рублей, пишет Autonews. | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T20:34+0300

2024-08-03T20:34+0300

2024-08-03T20:37+0300

россия

suzuki

япония

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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Российский дилер привез в страну новый японский хэтчбек Suzuki Swift стоимостью около двух миллионов рублей, пишет Autonews.В России Swift доступен в версии GLX, оснащённой бензиновым двигателем объёмом 1,2 литра и мощностью 83 лошадиные силы. У автомобиля передний привод и роботизированная коробка передач. Suzuki Swift пятого поколения почти не менялся с 2016 года. Автомобиль создан на модульной платформе Heartect. Снаряжённая масса хэтчбека — 840 кг, что делает его самым лёгким в своём классе.Автомобиль оснащён 1,0-литровым бензиновым двигателем с тремя цилиндрами и мощностью 102 лошадиные силы. Двигатель работает совместно с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Также доступна версия с 1,2-литровым атмосферным двигателем, который имеет четыре цилиндра и мощность 83 лошадиные силы. Кроме того, автомобиль оборудован системой Mild Hybrid, которая включает в себя 1,2-литровый атмосферный двигатель и электромотор. Электромотор помогает основному двигателю при ускорении или торможении.

https://1prime.ru/20240803/vozhdenie-850645683.html

япония

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россия, suzuki, япония