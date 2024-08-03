Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России появился новый надежный "японец" по цене Vesta - 03.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240803/avtomobili-850648808.html
В России появился новый надежный "японец" по цене Vesta
В России появился новый надежный "японец" по цене Vesta - 03.08.2024, ПРАЙМ
В России появился новый надежный "японец" по цене Vesta
Российский дилер привез в страну новый японский хэтчбек Suzuki Swift стоимостью около двух миллионов рублей, пишет Autonews. | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T20:34+0300
2024-08-03T20:37+0300
россия
suzuki
япония
https://cdnn.1prime.ru/img/82579/09/825790934_0:132:3001:1820_1920x0_80_0_0_127b69e7e1445fe7e200d459c654d9f0.jpg
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Российский дилер привез в страну новый японский хэтчбек Suzuki Swift стоимостью около двух миллионов рублей, пишет Autonews.В России Swift доступен в версии GLX, оснащённой бензиновым двигателем объёмом 1,2 литра и мощностью 83 лошадиные силы. У автомобиля передний привод и роботизированная коробка передач. Suzuki Swift пятого поколения почти не менялся с 2016 года. Автомобиль создан на модульной платформе Heartect. Снаряжённая масса хэтчбека — 840 кг, что делает его самым лёгким в своём классе.Автомобиль оснащён 1,0-литровым бензиновым двигателем с тремя цилиндрами и мощностью 102 лошадиные силы. Двигатель работает совместно с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Также доступна версия с 1,2-литровым атмосферным двигателем, который имеет четыре цилиндра и мощность 83 лошадиные силы. Кроме того, автомобиль оборудован системой Mild Hybrid, которая включает в себя 1,2-литровый атмосферный двигатель и электромотор. Электромотор помогает основному двигателю при ускорении или торможении.
https://1prime.ru/20240803/vozhdenie-850645683.html
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82579/09/825790934_198:0:2801:1952_1920x0_80_0_0_41202d3dce8052d38e035c31f9d6df43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, suzuki, япония
РОССИЯ, Suzuki, ЯПОНИЯ
20:34 03.08.2024 (обновлено: 20:37 03.08.2024)
 
В России появился новый надежный "японец" по цене Vesta

Autonews: дилер привез в страну новый Suzuki Swift по цене 2 миллиона рублей

© AFP / KAZUHIRO NOGI#Логотип японского автомобиля Suzuki. Архивное фото
#Логотип японского автомобиля Suzuki. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© AFP / KAZUHIRO NOGI
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Российский дилер привез в страну новый японский хэтчбек Suzuki Swift стоимостью около двух миллионов рублей, пишет Autonews.
В России Swift доступен в версии GLX, оснащённой бензиновым двигателем объёмом 1,2 литра и мощностью 83 лошадиные силы. У автомобиля передний привод и роботизированная коробка передач.
Suzuki Swift пятого поколения почти не менялся с 2016 года. Автомобиль создан на модульной платформе Heartect. Снаряжённая масса хэтчбека — 840 кг, что делает его самым лёгким в своём классе.
Мужчина за рулем - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
Не забывайте моргать. Водителям рассказали, как сохранить зрение в дороге
15:33
Автомобиль оснащён 1,0-литровым бензиновым двигателем с тремя цилиндрами и мощностью 102 лошадиные силы. Двигатель работает совместно с шестиступенчатой автоматической трансмиссией.
Также доступна версия с 1,2-литровым атмосферным двигателем, который имеет четыре цилиндра и мощность 83 лошадиные силы.
Кроме того, автомобиль оборудован системой Mild Hybrid, которая включает в себя 1,2-литровый атмосферный двигатель и электромотор. Электромотор помогает основному двигателю при ускорении или торможении.
 
РОССИЯSuzukiЯПОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала