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Бербок тремя словами прокомментировала обмен заключенными с Россией - 03.08.2024, ПРАЙМ
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Бербок тремя словами прокомментировала обмен заключенными с Россией
Бербок тремя словами прокомментировала обмен заключенными с Россией - 03.08.2024, ПРАЙМ
Бербок тремя словами прокомментировала обмен заключенными с Россией
Глава немецкого министерства иностранных дел Анналена Бербок неоднозначно прокомментировала обмен заключенными между Россией и несколькими государствами Запада. | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T10:31+0300
2024-08-03T10:32+0300
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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Глава немецкого министерства иностранных дел Анналена Бербок неоднозначно прокомментировала обмен заключенными между Россией и несколькими государствами Запада. Ее слова приводит издание Tagesschau."Бербок назвала обмен заключенными между Россией, Белоруссией и несколькими западными странами "крайне деликатной дилеммой", — сообщается в материале.Как заявила министр, особенно нелегко далось решение об освбождении Вадима Соколова (Красикова). Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила, что в страну возвращены восемь находившихся в заключении за границей россиян. Речь идет об уже упомянутом Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, Владиславе Клюшине, Артеме и Анне Дульцевых, Павле Рубцове, Вадиме Конощёнке, Михаиле Микушине, Романе Селезневе.В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что соответствующие ведомства будут продолжать работу по возвращению на родину заключенных за рубежом россиян. В то же время, по его словам, вся "внутренняя кухня" переговоров об обмене не может быть публичной.
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россия, германия, сша
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, США
10:31 03.08.2024 (обновлено: 10:32 03.08.2024)
 
Бербок тремя словами прокомментировала обмен заключенными с Россией

Бербок назвала обмен заключенными с Россией крайне деликатной дилеммой

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкАнналена Бербок
Анналена Бербок
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Глава немецкого министерства иностранных дел Анналена Бербок неоднозначно прокомментировала обмен заключенными между Россией и несколькими государствами Запада. Ее слова приводит издание Tagesschau.

"Бербок назвала обмен заключенными между Россией, Белоруссией и несколькими западными странами "крайне деликатной дилеммой", — сообщается в материале.
Как заявила министр, особенно нелегко далось решение об освбождении Вадима Соколова (Красикова).
Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила, что в страну возвращены восемь находившихся в заключении за границей россиян. Речь идет об уже упомянутом Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, Владиславе Клюшине, Артеме и Анне Дульцевых, Павле Рубцове, Вадиме Конощёнке, Михаиле Микушине, Романе Селезневе.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что соответствующие ведомства будут продолжать работу по возвращению на родину заключенных за рубежом россиян. В то же время, по его словам, вся "внутренняя кухня" переговоров об обмене не может быть публичной.
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