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В России набирает обороты новый бизнес

В России набирает обороты новый бизнес - 03.08.2024, ПРАЙМ

В России набирает обороты новый бизнес

Площадь ореховых лесов в России выросла почти на 2% за год и превысила 10,1 миллиона гектаров, бизнес в сфере сбора орехов становится популярнее, сообщили в... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T08:43+0300

2024-08-03T08:43+0300

2024-08-03T08:43+0300

россия

бизнес

предпринимательство

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Площадь ореховых лесов в России выросла почти на 2% за год и превысила 10,1 миллиона гектаров, бизнес в сфере сбора орехов становится популярнее, сообщили в Рослесинфорге. "По данным Рослесинфорга, на 2024 год в России на территории лесного фонда стало больше ореховых лесов. Их площадь превысила 10,1 миллиона гектаров. Прирост составляет почти 1,7% (+165 тысяч гектаров)", - говорится в сообщении. Уточняется, что большая часть орешников сосредоточена в Сибири. В ведомстве отметили, что сбор ореха как бизнес становится все популярнее. "Установленный (предельно допустимый) объем заготовки орехов предпринимателями на территории лесного фонда страны в 2023 году составлял почти 28,7 тысяч тонн. В прошлом году арендаторами земельных участков было заготовлено порядка 20,3 тысяч тонн, что на 5,4% процента выше предыдущего года", - сообщили в ведомстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, предпринимательство