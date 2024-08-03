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Штаб Харрис не согласен с решением Трампа провести дебаты 4 сентября

Штаб Харрис не согласен с решением Трампа провести дебаты 4 сентября - 03.08.2024, ПРАЙМ

Штаб Харрис не согласен с решением Трампа провести дебаты 4 сентября

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис заявил, что не согласен с решением Дональда Трампа провести дебаты 4 сентября на канале | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T18:33+0300

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ВАШИНГТОН, 3 авг — ПРАЙМ. Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис заявил, что не согласен с решением Дональда Трампа провести дебаты 4 сентября на канале Fox News, и призвал Трампа соблюсти договоренности, которых ранее достигли. В штабе Харрис отметили, что Трампу следует отложить игры и прийти на дебаты 10 сентября, как он и обещал. Вице-президент будет присутствовать там, чтобы воспользоваться возможностью обратиться к нации в лучшее время для просмотра.Как отметила предвыборная команда, причиной опасений Трампа стало то, что ранее он заявил о проведении дебатов 4 сентября на телеканале Fox News, который поддерживает республиканцев.Уже несколько недель Трамп и Харрис не могут согласовать дату и площадку для проведения дебатов. Изначально планировалось, что второй раунд дебатов пройдёт 10 сентября на телеканале ABC. Однако в то время в гонке ещё участвовал действующий президент США Джо Байден, который впоследствии решил её покинуть. После этого Трамп заявил, что прежние договорённости потеряли актуальность. Телеканал ABC, в свою очередь, обвинил его в симпатиях к демократам и распространении фейковых новостей.

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политика, сша, дональд трамп, камала харрис