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Штаб Харрис не согласен с решением Трампа провести дебаты 4 сентября - 03.08.2024, ПРАЙМ
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Штаб Харрис не согласен с решением Трампа провести дебаты 4 сентября
Штаб Харрис не согласен с решением Трампа провести дебаты 4 сентября - 03.08.2024, ПРАЙМ
Штаб Харрис не согласен с решением Трампа провести дебаты 4 сентября
Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис заявил, что не согласен с решением Дональда Трампа провести дебаты 4 сентября на канале | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T18:33+0300
2024-08-03T18:33+0300
политика
политика
сша
дональд трамп
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 3 авг — ПРАЙМ. Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис заявил, что не согласен с решением Дональда Трампа провести дебаты 4 сентября на канале Fox News, и призвал Трампа соблюсти договоренности, которых ранее достигли. В штабе Харрис отметили, что Трампу следует отложить игры и прийти на дебаты 10 сентября, как он и обещал. Вице-президент будет присутствовать там, чтобы воспользоваться возможностью обратиться к нации в лучшее время для просмотра.Как отметила предвыборная команда, причиной опасений Трампа стало то, что ранее он заявил о проведении дебатов 4 сентября на телеканале Fox News, который поддерживает республиканцев.Уже несколько недель Трамп и Харрис не могут согласовать дату и площадку для проведения дебатов. Изначально планировалось, что второй раунд дебатов пройдёт 10 сентября на телеканале ABC. Однако в то время в гонке ещё участвовал действующий президент США Джо Байден, который впоследствии решил её покинуть. После этого Трамп заявил, что прежние договорённости потеряли актуальность. Телеканал ABC, в свою очередь, обвинил его в симпатиях к демократам и распространении фейковых новостей.
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политика, сша, дональд трамп, камала харрис
Политика, политика, США, Дональд Трамп, Камала Харрис
18:33 03.08.2024
 
Штаб Харрис не согласен с решением Трампа провести дебаты 4 сентября

Штаб Харрис не согласен с решением Трампа провести дебаты 4 сентября

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкБрифинг президента США Дж. Байдена
Брифинг президента США Дж. Байдена - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 3 авг — ПРАЙМ. Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис заявил, что не согласен с решением Дональда Трампа провести дебаты 4 сентября на канале Fox News, и призвал Трампа соблюсти договоренности, которых ранее достигли.
В штабе Харрис отметили, что Трампу следует отложить игры и прийти на дебаты 10 сентября, как он и обещал. Вице-президент будет присутствовать там, чтобы воспользоваться возможностью обратиться к нации в лучшее время для просмотра.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
"Это был переворот, подумайте". Трамп прокомментировал выдвижение Харрис
Вчера, 17:23
Как отметила предвыборная команда, причиной опасений Трампа стало то, что ранее он заявил о проведении дебатов 4 сентября на телеканале Fox News, который поддерживает республиканцев.
Уже несколько недель Трамп и Харрис не могут согласовать дату и площадку для проведения дебатов. Изначально планировалось, что второй раунд дебатов пройдёт 10 сентября на телеканале ABC. Однако в то время в гонке ещё участвовал действующий президент США Джо Байден, который впоследствии решил её покинуть. После этого Трамп заявил, что прежние договорённости потеряли актуальность. Телеканал ABC, в свою очередь, обвинил его в симпатиях к демократам и распространении фейковых новостей.
 
ПолитикаполитикаСШАДональд ТрампКамала Харрис
 
 
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