https://1prime.ru/20240803/dolgi-850643242.html

Коллапс близок. Участие в войнах по всему миру вогнало США в долговую яму

Коллапс близок. Участие в войнах по всему миру вогнало США в долговую яму - 03.08.2024, ПРАЙМ

Коллапс близок. Участие в войнах по всему миру вогнало США в долговую яму

Военные действия США вогнали страну в долговую яму — участие ее в глобальных конфликтах привело к тому, что госдолг достиг отметки в 34 триллиона долларов,... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T11:37+0300

2024-08-03T11:37+0300

2024-08-03T11:38+0300

экономика

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84058/54/840585460_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_09edf60c4eb14273731c49dc081492cf.jpg

МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Военные действия США вогнали страну в долговую яму — участие ее в глобальных конфликтах привело к тому, что госдолг достиг отметки в 34 триллиона долларов, пишет Al Mayadeen.Как отмечается, Соединенные Штаты сталкиваются с серьезными экономическими проблемами, включая высокий госдолг и инфляцию, и на этом фоне министр финансов Джанет Йеллен предупреждает о риске дефолта и глобальной экономической нестабильности.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМиллиардер Илон Маск критикует экономическую политику США, указывая на риск для доллара и экономики страны.Подчеркивается, что США оказывают финансовую помощь дружественным странам, но средства часто идут негосударственным субъектам. Участие США в прокси-войнах приводит к затягиванию конфликтов и увеличению вреда для гражданского населения. Финансирование таких конфликтов негативно сказывается на социальном и государственном секторах самих США.В этих условиях США сталкиваются с необходимостью повышения потолка госдолга для предотвращения дефолта. Переговоры по этому вопросу проходят в условиях риска для финансовой стабильности и доверия инвесторов."Финансирование прокси-войн пагубно сказывается на социальном и государственном секторах страны. Дефицит бюджета и прокси-финансирование практически не оставляют ничего для удовлетворения потребностей программ государственного сектора", — подчеркивает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240802/spetsoperatsiya-850635327.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша