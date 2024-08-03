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Коллапс близок. Участие в войнах по всему миру вогнало США в долговую яму - 03.08.2024, ПРАЙМ
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Коллапс близок. Участие в войнах по всему миру вогнало США в долговую яму
Коллапс близок. Участие в войнах по всему миру вогнало США в долговую яму - 03.08.2024, ПРАЙМ
Коллапс близок. Участие в войнах по всему миру вогнало США в долговую яму
Военные действия США вогнали страну в долговую яму — участие ее в глобальных конфликтах привело к тому, что госдолг достиг отметки в 34 триллиона долларов,... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T11:37+0300
2024-08-03T11:38+0300
экономика
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Военные действия США вогнали страну в долговую яму — участие ее в глобальных конфликтах привело к тому, что госдолг достиг отметки в 34 триллиона долларов, пишет Al Mayadeen.Как отмечается, Соединенные Штаты сталкиваются с серьезными экономическими проблемами, включая высокий госдолг и инфляцию, и на этом фоне министр финансов Джанет Йеллен предупреждает о риске дефолта и глобальной экономической нестабильности.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМиллиардер Илон Маск критикует экономическую политику США, указывая на риск для доллара и экономики страны.Подчеркивается, что США оказывают финансовую помощь дружественным странам, но средства часто идут негосударственным субъектам. Участие США в прокси-войнах приводит к затягиванию конфликтов и увеличению вреда для гражданского населения. Финансирование таких конфликтов негативно сказывается на социальном и государственном секторах самих США.В этих условиях США сталкиваются с необходимостью повышения потолка госдолга для предотвращения дефолта. Переговоры по этому вопросу проходят в условиях риска для финансовой стабильности и доверия инвесторов."Финансирование прокси-войн пагубно сказывается на социальном и государственном секторах страны. Дефицит бюджета и прокси-финансирование практически не оставляют ничего для удовлетворения потребностей программ государственного сектора", — подчеркивает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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Экономика, США
11:37 03.08.2024 (обновлено: 11:38 03.08.2024)
 
Коллапс близок. Участие в войнах по всему миру вогнало США в долговую яму

Al Mayadeen: участие в глобальных конфликтах привело США к долгам

© РИА Новости . Владимир Родионов | Перейти в медиабанкСтатуя Свободы в Нью-Йорке
Статуя Свободы в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Владимир Родионов
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Военные действия США вогнали страну в долговую яму — участие ее в глобальных конфликтах привело к тому, что госдолг достиг отметки в 34 триллиона долларов, пишет Al Mayadeen.
Как отмечается, Соединенные Штаты сталкиваются с серьезными экономическими проблемами, включая высокий госдолг и инфляцию, и на этом фоне министр финансов Джанет Йеллен предупреждает о риске дефолта и глобальной экономической нестабильности.
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Миллиардер Илон Маск критикует экономическую политику США, указывая на риск для доллара и экономики страны.
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Подчеркивается, что США оказывают финансовую помощь дружественным странам, но средства часто идут негосударственным субъектам. Участие США в прокси-войнах приводит к затягиванию конфликтов и увеличению вреда для гражданского населения. Финансирование таких конфликтов негативно сказывается на социальном и государственном секторах самих США.
В этих условиях США сталкиваются с необходимостью повышения потолка госдолга для предотвращения дефолта. Переговоры по этому вопросу проходят в условиях риска для финансовой стабильности и доверия инвесторов.
"Финансирование прокси-войн пагубно сказывается на социальном и государственном секторах страны. Дефицит бюджета и прокси-финансирование практически не оставляют ничего для удовлетворения потребностей программ государственного сектора", — подчеркивает автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭкономикаСША
 
 
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