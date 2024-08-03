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В Ростовской области после атаки дрона загорелись емкости с топливом
В Ростовской области после атаки дрона загорелись емкости с топливом - 03.08.2024, ПРАЙМ
В Ростовской области после атаки дрона загорелись емкости с топливом
В Каменском районе Ростовской области в результате атаки беспилотника произошло возгорание емкости с топливом, следует из информации главы администрации района... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T09:49+0300
2024-08-03T09:49+0300
2024-08-03T09:49+0300
россия
нпз
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - ПРАЙМ. В Каменском районе Ростовской области в результате атаки беспилотника произошло возгорание емкости с топливом, следует из информации главы администрации района Владимира Савина.Он отметил, что емкости были повреждены на территории нефтебазы №7.Отмечается, что на текущий момент специальные службы экстренного реагирования ликвидируют пожар, к работе привлечены более 90 человек и порядка 33 единиц техники. О пострадавших не сообщается.
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россия, нпз
В Ростовской области после атаки дрона загорелись емкости с топливом
Савин: в Ростовской области загорелись емкости с топливом после атаки БПЛА
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - ПРАЙМ. В Каменском районе Ростовской области в результате атаки беспилотника произошло возгорание емкости с топливом, следует из информации главы администрации района Владимира Савина.
Он отметил, что емкости были повреждены на территории нефтебазы №7.
Отмечается, что на текущий момент специальные службы экстренного реагирования ликвидируют пожар, к работе привлечены более 90 человек и порядка 33 единиц техники. О пострадавших не сообщается.