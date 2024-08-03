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Цены на газ в Европе в июле снизились на пять процентов

Цены на газ в Европе в июле снизились на пять процентов - 03.08.2024, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе в июле снизились на пять процентов

Средние цены на газ в Европе в июле снизились почти на 5% – до 365 долларов за тысячу кубометров, их динамика в ближайшие месяцы ожидается разнонаправленной:... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T11:47+0300

2024-08-03T11:47+0300

2024-08-03T12:06+0300

энергетика

газ

европа

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Средние цены на газ в Европе в июле снизились почти на 5% – до 365 долларов за тысячу кубометров, их динамика в ближайшие месяцы ожидается разнонаправленной: зависит от погоды и поставок из США и Норвегии, следует из расчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE и мнения экспертов. Ближайшие – на следующий месяц – газовые фьючерсы в Европе подешевели в июле на 4,8%, до 365 долларов за тысячу кубометров. Это на 8,4% выше, чем годом ранее – чуть больше 335 долларов. Рекордным же для июля был показатель энергокризисного 2022 года – порядка 1800 долларов за тысячу кубометров. Тогда цены росли на фоне ограничения предложения со стороны основных поставщиков, низкого уровня запасов в газохранилищах и высокого спроса на СПГ в Азии. Ценовой минимум газовых фьючерсов за июль составил 340 долларов, ценовой же максимум – порядка 400 долларов. Этот порог котировки перешагнули впервые за почти два месяца. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечают, что на ценовую динамику в Европе повлияли погода и объемы поставок трубопроводного и сжиженного природного газа из Норвегии и США. МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ "Среди ключевых причин для роста цен на газ можно выделить сохраняющуюся жаркую погоду в ЕС, которая повышает потребление электроэнергии, временное перенаправление поставок СПГ на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона", – сказал РИА Новости аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман. В июле суточный импорт СПГ в ЕС, по данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, опустился до минимума с декабря 2021 года. Также собеседник агентства выделил сохраняющиеся риски временного снижения поставок из Норвегии и относительно слабые показатели выработки энергии из ветра. В последние недели доля ветрогенерации в удовлетворении спроса на электричество составляла менее 10% при нормальных значениях в 10-20%, уточнил он. Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская напомнила, что сравнительно недавно наблюдались проблемы с поставками СПГ из США – причиной стали неполадки на заводе Freeport LNG из-за урагана. Сейчас работа там восстановлена и экспортные потоки сжиженного газа из США восстановились. Кроме того, в результате летнего сезона возрос спрос на СПГ в Азии – это приводит к конкуренции между европейскими и азиатскими компаниями за партии сжиженного газа. Его поставки в Европу также сдерживаются продлением технического обслуживания на французском терминале СПГ Monitor, возобновление работы которого ожидается лишь к середине августа, отметила Рокотянская. Наконец, европейский рынок сильно зависит от стабильности поставок газа из Норвегии и любые неполадки на местном производстве тут же сказываются на ценах фьючерсных контрактов Dutch TTF, добавила она. ДИНАМИКА ГАЗОВЫХ КОТИРОВОК "В базовом сценарии мы продолжаем ожидать снижения цен на газ в ЕС в диапазон 250-300 долларов за тысячу кубометров в ближайшие месяцы", – сказал Кауфман. Перенаправление экспорта СПГ на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона является временным и во многом связано с летним сезоном, продолжил он. При этом хранилища в ЕС заполнены более чем на 85%, что близко к рекорду для текущего времени года. "На этом фоне сохраняется вероятность переполнения хранилищ до начала отопительного сезона, что вместе с ожидаемым ростом предложения на рынке СПГ в конце года будет давить на цены", – заключил эксперт. Средние котировки в прошлом году составили около 460 долларов за тысячу кубометров газа. С января текущего года цены в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года, самого начала газового кризиса в Европе. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов. В 2021-2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.

https://1prime.ru/20240802/gaz-850628066.html

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газ, европа