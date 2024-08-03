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Санкции не помешают. Россия продвигает новую стратегию торговли газом

Санкции не помешают. Россия продвигает новую стратегию торговли газом - 03.08.2024, ПРАЙМ

Санкции не помешают. Россия продвигает новую стратегию торговли газом

Россия все больше внимания уделяет торговле сжиженным природным газом, пишет турецкое издание Duvar. | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T12:42+0300

2024-08-03T12:42+0300

2024-08-03T12:42+0300

энергетика

газ

россия

спг

газпром

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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Россия все больше внимания уделяет торговле сжиженным природным газом, пишет турецкое издание Duvar.Как уточняется, речь не идет об отказе от использования трубопроводов, но стремительно меняющиеся условия подталкивают крупнейшую газовую державу мира диверсифицировать экспорт и искать новые рынки сбыта.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, Россия сократила экспорт газа в Европу на 41,9% в 2023 году. "Газпром" потерял 6,9 миллиарда долларов, в то время как "Новатэк" увеличил прибыль на 5,1 миллиарда долларов. Доля доходов от энергетики в российском бюджете составляет 20%, что меньше, чем ожидалось.Россия стремится диверсифицировать поставки газа, включая СПГ. Проекты "Новатэк" и "Газпрома" направлены на увеличение экспорта этого вида топлива. "Новатэк" разрабатывает "Арктик СПГ 2" и "Мурманск СПГ", а "Газпром" - "Усть-Луга".Санкции, наложенные США, создают проблемы как для доступа к оборудованию, так и для налаживания партнерских отношений. Из-за ограничительных мер "Арктик СПГ 2" столкнулся с форс-мажорными обстоятельствами.Однако Россия продолжает развивать СПГ-направление, несмотря на задержки. Потенциальным рынком для российского СПГ является Китай. Москва стремится увеличить поставки СПГ и на другие азиатские рынки.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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газ, россия, спг, газпром