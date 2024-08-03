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Россия вошла в тройку крупных экономик с наименьшим госдолгом на жителя - 03.08.2024, ПРАЙМ
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Россия вошла в тройку крупных экономик с наименьшим госдолгом на жителя
Россия вошла в тройку крупных экономик с наименьшим госдолгом на жителя - 03.08.2024, ПРАЙМ
Россия вошла в тройку крупных экономик с наименьшим госдолгом на жителя
В 2024 году Россия заняла третье место в списке крупнейших экономик мира с наименьшим государственным долгом на гражданина. Об этом сообщается в анализе... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T10:44+0300
2024-08-03T10:45+0300
россия
госдолг
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. В 2024 году Россия заняла третье место в списке крупнейших экономик мира с наименьшим государственным долгом на гражданина. Об этом сообщается в анализе агентства РИА Новости, составленном на основе данных стран G20.Таким образом, российских госдолг на душу населения сократился до 2076 долларов, в то время как средний показатель по странам "Большой двадцатки" составляет 23,6 тысячи долларов. Отмечается, что Россию опережают только Индия и Индонезия, государственная задолженность которых равна 1316 и 1747 долларов на человека соответственно.
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россия, госдолг, g20
РОССИЯ, госдолг, G20
10:44 03.08.2024 (обновлено: 10:45 03.08.2024)
 
Россия вошла в тройку крупных экономик с наименьшим госдолгом на жителя

Россия вошла в тройку крупнейших экономик с наименьшим госдолгом на жителя

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. В 2024 году Россия заняла третье место в списке крупнейших экономик мира с наименьшим государственным долгом на гражданина. Об этом сообщается в анализе агентства РИА Новости, составленном на основе данных стран G20.
Таким образом, российских госдолг на душу населения сократился до 2076 долларов, в то время как средний показатель по странам "Большой двадцатки" составляет 23,6 тысячи долларов.
Отмечается, что Россию опережают только Индия и Индонезия, государственная задолженность которых равна 1316 и 1747 долларов на человека соответственно.
Нью-Йорк, США
Раскрыты последствия дисбаланса между госдолгом и ВВП в США
30 июля, 12:47
 
РОССИЯгосдолгG20
 
 
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