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Россия вошла в тройку крупных экономик с наименьшим госдолгом на жителя

Россия вошла в тройку крупных экономик с наименьшим госдолгом на жителя - 03.08.2024, ПРАЙМ

Россия вошла в тройку крупных экономик с наименьшим госдолгом на жителя

В 2024 году Россия заняла третье место в списке крупнейших экономик мира с наименьшим государственным долгом на гражданина. Об этом сообщается в анализе... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T10:44+0300

2024-08-03T10:44+0300

2024-08-03T10:45+0300

россия

госдолг

g20

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. В 2024 году Россия заняла третье место в списке крупнейших экономик мира с наименьшим государственным долгом на гражданина. Об этом сообщается в анализе агентства РИА Новости, составленном на основе данных стран G20.Таким образом, российских госдолг на душу населения сократился до 2076 долларов, в то время как средний показатель по странам "Большой двадцатки" составляет 23,6 тысячи долларов. Отмечается, что Россию опережают только Индия и Индонезия, государственная задолженность которых равна 1316 и 1747 долларов на человека соответственно.

https://1prime.ru/20240730/ssha-850532417.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдолг, g20