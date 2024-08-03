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Россия вошла в тройку крупных экономик с наименьшим госдолгом на жителя
Россия вошла в тройку крупных экономик с наименьшим госдолгом на жителя - 03.08.2024, ПРАЙМ
Россия вошла в тройку крупных экономик с наименьшим госдолгом на жителя
В 2024 году Россия заняла третье место в списке крупнейших экономик мира с наименьшим государственным долгом на гражданина. Об этом сообщается в анализе... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T10:44+0300
2024-08-03T10:44+0300
2024-08-03T10:45+0300
россия
госдолг
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. В 2024 году Россия заняла третье место в списке крупнейших экономик мира с наименьшим государственным долгом на гражданина. Об этом сообщается в анализе агентства РИА Новости, составленном на основе данных стран G20.Таким образом, российских госдолг на душу населения сократился до 2076 долларов, в то время как средний показатель по странам "Большой двадцатки" составляет 23,6 тысячи долларов. Отмечается, что Россию опережают только Индия и Индонезия, государственная задолженность которых равна 1316 и 1747 долларов на человека соответственно.
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россия, госдолг, g20
Россия вошла в тройку крупных экономик с наименьшим госдолгом на жителя
Россия вошла в тройку крупнейших экономик с наименьшим госдолгом на жителя
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. В 2024 году Россия заняла третье место в списке крупнейших экономик мира с наименьшим государственным долгом на гражданина. Об этом сообщается в анализе агентства РИА Новости, составленном на основе данных стран G20.
Таким образом, российских госдолг на душу населения сократился до 2076 долларов, в то время как средний показатель по странам "Большой двадцатки" составляет 23,6 тысячи долларов.
Отмечается, что Россию опережают только Индия и Индонезия, государственная задолженность которых равна 1316 и 1747 долларов на человека соответственно.
Раскрыты последствия дисбаланса между госдолгом и ВВП в США