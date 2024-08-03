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Ипотека попала под прицельный удар - 03.08.2024, ПРАЙМ
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Ипотека попала под прицельный удар
Ипотека попала под прицельный удар - 03.08.2024, ПРАЙМ
Ипотека попала под прицельный удар
Продление предоставления выплат на погашение семейной и IT-ипотеки сужает круг возможных пользователей этих программ, но при этом имеет ряд положительных... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T08:00+0300
2024-08-03T08:00+0300
мнения аналитиков
ипотека
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850588422.jpg?1722661203
МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Продление предоставления выплат на погашение семейной и IT-ипотеки сужает круг возможных пользователей этих программ, но при этом имеет ряд положительных моментов.Благодаря программам, граждане смогут приобрести жилье по выгодным условиям, что должно стимулировать жилищное строительство и развитие строительной отрасли. А сокращение целевой аудитории снизит цены на жилье, по крайней мере, остановит их бесконтрольный рост, который мы наблюдали на протяжении последних лет.Да, условия по IT-ипотеке ужесточились – ставка выросла с 5% до 6%, а максимальная сумма кредита составляет 9 миллионов рублей. Главная новация – из списка адресатов исключили компании, работающие в Москве и Санкт-Петербурге. Нельзя будет и приобрести жилье в этих городах. Раньше на жителей обеих столиц приходилось до трети выдач IT-ипотеки.Но IT-компании есть и в регионах, точно знаю такие в Новосибирске, Томске, Владивостоке. Смысл обновления программы в том, чтобы айтишники не только прекратили работать удаленно откуда-нибудь из Армении, но и рассредоточились по стране. С учетом возможностей удаленки можно работать откуда-нибудь из Краснодарского края на компанию, зарегистрированную в Сибири. Лимиты банкам пока не выделены, но ожидают, что до конца года на новых условиях выдадут до 4,5 тысяч ипотек.То же касается семейной ипотеки – основные ограничения касаются повышения ставки до 6% для всех регионов (ранее были льготы для жителей ДФО), предельного возраста одного из детей до шести лет включительно кроме малых городов – там могут быть двое несовершеннолетних детей любого возраста.В обоих случаях программы стали более адресными – акцент смещен на жителей регионов и небольших населенных пунктов, что должно стимулировать жилищное строительство более равномерными темпами. Темпы сдачи новых ЖК ежегодно растут примерно на 10% и, как ожидается, теперь это в большей степени затронет широкие слои населения.Спрос сохраняется и будет сохраняться, так как квартирный вопрос — один из наиболее серьезных. Не думаю, что из-за ужесточения требований мы увидим резкое падение интереса к ипотеке.Однако спад продаж уже фиксируется, и он продолжится. Выдач будет меньше по объективным причинам. Стимуляция рынка может произойти при ставке в районе 15%, а бурный рост начнется, когда ставка будет не более 12%. Здесь важно понимать, что с мертвой точки рынок может сдвинуться и при отклонении на 1% — это тоже будет определенным этапом к снижению цены. Однако бурный рост – это нечто совсем другое, он случится ближе к 12, а то и 10%.До конца этого года не ожидаю серьезных изменений, как и в первом полугодии 2025 года. А вот во втором полугодии ключевая ставка должна снизиться вслед за инфляцией, тогда и подвижки в ипотеке возможны. Впрочем, застройщики и банки могут внедрить адресные программы для покупателей и раньше, если у них будет такая возможность и желание увеличить продажи.Росту кредитования поможет массовое внедрение страховых программ – жизни и здоровья, страхования жилья от рисков, а также страхование самого ипотечного кредита. Это помогает защитить интересы всех сторон - заёмщика, банка и государства.Автор - Максим Колядов, руководитель по работе с физическими лицами компании "Страховой брокер AMsec24"
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Максим Колядов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/01/850589652_0:99:1707:1806_100x100_80_0_0_c0d4ddfb4003a5a7195a6001ca72aa9b.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, ипотека
Мнения аналитиков, ипотека
08:00 03.08.2024
 
Ипотека попала под прицельный удар

Экономист Колядов: второе дыхание ипотеки откроется при ставке в 10-12% годовых

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Максим Колядов, руководитель по работе с физическими лицами компании Страховой брокер AMsec24
Максим Колядов
Руководитель по работе с физическими лицами компании "Страховой брокер AMsec24"
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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Продление предоставления выплат на погашение семейной и IT-ипотеки сужает круг возможных пользователей этих программ, но при этом имеет ряд положительных моментов.
Благодаря программам, граждане смогут приобрести жилье по выгодным условиям, что должно стимулировать жилищное строительство и развитие строительной отрасли. А сокращение целевой аудитории снизит цены на жилье, по крайней мере, остановит их бесконтрольный рост, который мы наблюдали на протяжении последних лет.
Да, условия по IT-ипотеке ужесточились – ставка выросла с 5% до 6%, а максимальная сумма кредита составляет 9 миллионов рублей. Главная новация – из списка адресатов исключили компании, работающие в Москве и Санкт-Петербурге. Нельзя будет и приобрести жилье в этих городах. Раньше на жителей обеих столиц приходилось до трети выдач IT-ипотеки.
Но IT-компании есть и в регионах, точно знаю такие в Новосибирске, Томске, Владивостоке. Смысл обновления программы в том, чтобы айтишники не только прекратили работать удаленно откуда-нибудь из Армении, но и рассредоточились по стране. С учетом возможностей удаленки можно работать откуда-нибудь из Краснодарского края на компанию, зарегистрированную в Сибири. Лимиты банкам пока не выделены, но ожидают, что до конца года на новых условиях выдадут до 4,5 тысяч ипотек.
То же касается семейной ипотеки – основные ограничения касаются повышения ставки до 6% для всех регионов (ранее были льготы для жителей ДФО), предельного возраста одного из детей до шести лет включительно кроме малых городов – там могут быть двое несовершеннолетних детей любого возраста.
В обоих случаях программы стали более адресными – акцент смещен на жителей регионов и небольших населенных пунктов, что должно стимулировать жилищное строительство более равномерными темпами. Темпы сдачи новых ЖК ежегодно растут примерно на 10% и, как ожидается, теперь это в большей степени затронет широкие слои населения.
Спрос сохраняется и будет сохраняться, так как квартирный вопрос — один из наиболее серьезных. Не думаю, что из-за ужесточения требований мы увидим резкое падение интереса к ипотеке.
Однако спад продаж уже фиксируется, и он продолжится. Выдач будет меньше по объективным причинам. Стимуляция рынка может произойти при ставке в районе 15%, а бурный рост начнется, когда ставка будет не более 12%. Здесь важно понимать, что с мертвой точки рынок может сдвинуться и при отклонении на 1% — это тоже будет определенным этапом к снижению цены. Однако бурный рост – это нечто совсем другое, он случится ближе к 12, а то и 10%.
До конца этого года не ожидаю серьезных изменений, как и в первом полугодии 2025 года. А вот во втором полугодии ключевая ставка должна снизиться вслед за инфляцией, тогда и подвижки в ипотеке возможны. Впрочем, застройщики и банки могут внедрить адресные программы для покупателей и раньше, если у них будет такая возможность и желание увеличить продажи.
Росту кредитования поможет массовое внедрение страховых программ – жизни и здоровья, страхования жилья от рисков, а также страхование самого ипотечного кредита. Это помогает защитить интересы всех сторон - заёмщика, банка и государства.
Автор - Максим Колядов, руководитель по работе с физическими лицами компании "Страховой брокер AMsec24"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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