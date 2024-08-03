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Иранский дипломат обещает жесткий удар по Израилю, пишет СМИ

Иранский дипломат обещает жесткий удар по Израилю, пишет СМИ - 03.08.2024, ПРАЙМ

Иранский дипломат обещает жесткий удар по Израилю, пишет СМИ

Попытки различных государств удержать Иран от нанесения ответного удара по Израилю после убийства руководителя политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T10:25+0300

2024-08-03T10:25+0300

2024-08-03T10:25+0300

иран

израиль

палестина

палестино-израильский конфликт

хезболла

хамас

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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Попытки различных государств удержать Иран от нанесения ответного удара по Израилю после убийства руководителя политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании не имеют смысла, причем атака будет носить молниеносный и жесткий характер, заявил неназванный иранский дипломат, чьи слова передает издание The Wall Street Journal.По словам собеседника, который знаком с содержанием дискуссий в структурах иранской власти, попытки тех или иных стран убедить Иран не обострять ситуацию, исходя из недавних израильских атак, "были и будут бесплодными".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Нет смысла. Израиль перешел все красные линии... Наш ответ будет быстрым и жестким", — приводит издание его слова.В то же время неназванные арабские чиновники сообщили, что от имени Израиля и США передали предупреждения Тегерану, что еврейское государство готово к войне, если ответ "Хезболлы" и Ирана будет слишком агрессивным — к примеру, если атакам подвергнутся Тель-Авив или центр Израиля.На это чиновники в Тегеране ответили, что риск эскалации понимают, но власти исламской республики оказались под внутренним давлением со стороны сторонников жесткой линии, которые требуют надлежащего ответа.Издание отмечает, что Иран и "Хезболла" считают, что ответ на последние удары со стороны Израиля, какой бы он ни был, "должен быть сильнее, чем обстрел в апреле".В движении "Хезболла" также дали понять, что их ответ может быть не единичной атакой, а представлять собой серию действий.В среду ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране. Движение возложило ответственность на Израиль и США. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону.Кроме того, в результате израильского удара по Бейруту был убит один из руководителей движения Фуад Шукра.

https://1prime.ru/20240731/udar-850580981.html

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иран, израиль, палестина, палестино-израильский конфликт, хезболла, хамас