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Иранский дипломат обещает жесткий удар по Израилю, пишет СМИ - 03.08.2024, ПРАЙМ
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Иранский дипломат обещает жесткий удар по Израилю, пишет СМИ
Иранский дипломат обещает жесткий удар по Израилю, пишет СМИ - 03.08.2024, ПРАЙМ
Иранский дипломат обещает жесткий удар по Израилю, пишет СМИ
Попытки различных государств удержать Иран от нанесения ответного удара по Израилю после убийства руководителя политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T10:25+0300
2024-08-03T10:25+0300
иран
израиль
палестина
палестино-израильский конфликт
хезболла
хамас
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Попытки различных государств удержать Иран от нанесения ответного удара по Израилю после убийства руководителя политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании не имеют смысла, причем атака будет носить молниеносный и жесткий характер, заявил неназванный иранский дипломат, чьи слова передает издание The Wall Street Journal.По словам собеседника, который знаком с содержанием дискуссий в структурах иранской власти, попытки тех или иных стран убедить Иран не обострять ситуацию, исходя из недавних израильских атак, "были и будут бесплодными".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Нет смысла. Израиль перешел все красные линии... Наш ответ будет быстрым и жестким", — приводит издание его слова.В то же время неназванные арабские чиновники сообщили, что от имени Израиля и США передали предупреждения Тегерану, что еврейское государство готово к войне, если ответ "Хезболлы" и Ирана будет слишком агрессивным — к примеру, если атакам подвергнутся Тель-Авив или центр Израиля.На это чиновники в Тегеране ответили, что риск эскалации понимают, но власти исламской республики оказались под внутренним давлением со стороны сторонников жесткой линии, которые требуют надлежащего ответа.Издание отмечает, что Иран и "Хезболла" считают, что ответ на последние удары со стороны Израиля, какой бы он ни был, "должен быть сильнее, чем обстрел в апреле".В движении "Хезболла" также дали понять, что их ответ может быть не единичной атакой, а представлять собой серию действий.В среду ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране. Движение возложило ответственность на Израиль и США. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону.Кроме того, в результате израильского удара по Бейруту был убит один из руководителей движения Фуад Шукра.
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иран
израиль
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иран, израиль, палестина, палестино-израильский конфликт, хезболла, хамас
ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, палестино-израильский конфликт, Хезболла, ХАМАС
10:25 03.08.2024
 
Иранский дипломат обещает жесткий удар по Израилю, пишет СМИ

WSJ: Иран намерен быстро и жестко ответить на недавние атаки Израиля

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТегеран
Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Попытки различных государств удержать Иран от нанесения ответного удара по Израилю после убийства руководителя политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании не имеют смысла, причем атака будет носить молниеносный и жесткий характер, заявил неназванный иранский дипломат, чьи слова передает издание The Wall Street Journal.
По словам собеседника, который знаком с содержанием дискуссий в структурах иранской власти, попытки тех или иных стран убедить Иран не обострять ситуацию, исходя из недавних израильских атак, "были и будут бесплодными".
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"Нет смысла. Израиль перешел все красные линии... Наш ответ будет быстрым и жестким", — приводит издание его слова.
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В то же время неназванные арабские чиновники сообщили, что от имени Израиля и США передали предупреждения Тегерану, что еврейское государство готово к войне, если ответ "Хезболлы" и Ирана будет слишком агрессивным — к примеру, если атакам подвергнутся Тель-Авив или центр Израиля.
На это чиновники в Тегеране ответили, что риск эскалации понимают, но власти исламской республики оказались под внутренним давлением со стороны сторонников жесткой линии, которые требуют надлежащего ответа.
Издание отмечает, что Иран и "Хезболла" считают, что ответ на последние удары со стороны Израиля, какой бы он ни был, "должен быть сильнее, чем обстрел в апреле".
В движении "Хезболла" также дали понять, что их ответ может быть не единичной атакой, а представлять собой серию действий.
В среду ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране. Движение возложило ответственность на Израиль и США. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону.
Кроме того, в результате израильского удара по Бейруту был убит один из руководителей движения Фуад Шукра.
 
ИРАНИЗРАИЛЬПАЛЕСТИНАпалестино-израильский конфликтХезболлаХАМАС
 
 
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