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В Москве значительно выросло число пользователей каршеринга - 03.08.2024, ПРАЙМ
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В Москве значительно выросло число пользователей каршеринга
В Москве значительно выросло число пользователей каршеринга - 03.08.2024, ПРАЙМ
В Москве значительно выросло число пользователей каршеринга
За полгода количество активных пользователей каршеринга в Москве выросло на 500 тысяч человек по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает столичный... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T16:37+0300
2024-08-03T16:37+0300
экономика
россия
каршеринг
москва
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. За полгода количество активных пользователей каршеринга в Москве выросло на 500 тысяч человек по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Дептранс подвел итоги полугодия совместно с "Трушерингом" и отметил, что число активных пользователей увеличилось на 500 тысяч по сравнению с тем же периодом прошлого года. Также увеличился средний пробег и время поездок, а количество ДТП с участием каршеринговых автомобилей за полгода сократилось на 28%. Об этом сообщается в пресс-релизе. Департамент транспорта совместно с компаниями "Делимобиль" и "НАМИ" разработал проект, направленный на повышение безопасности поездок.
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россия, каршеринг, москва
Экономика, РОССИЯ, каршеринг, МОСКВА
16:37 03.08.2024
 
В Москве значительно выросло число пользователей каршеринга

Дептранс: число пользователей каршеринга в Москве выросло на 500 тысяч за полгода

© РИА Новости . Владимир Баранов | Перейти в медиабанк%Москва во время режима самоизоляции жителей
%Москва во время режима самоизоляции жителей - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Владимир Баранов
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. За полгода количество активных пользователей каршеринга в Москве выросло на 500 тысяч человек по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Дептранс подвел итоги полугодия совместно с "Трушерингом" и отметил, что число активных пользователей увеличилось на 500 тысяч по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Также увеличился средний пробег и время поездок, а количество ДТП с участием каршеринговых автомобилей за полгода сократилось на 28%. Об этом сообщается в пресс-релизе. Департамент транспорта совместно с компаниями "Делимобиль" и "НАМИ" разработал проект, направленный на повышение безопасности поездок.
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