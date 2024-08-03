https://1prime.ru/20240803/karshering-850647142.html
В Москве значительно выросло число пользователей каршеринга
В Москве значительно выросло число пользователей каршеринга - 03.08.2024, ПРАЙМ
В Москве значительно выросло число пользователей каршеринга
За полгода количество активных пользователей каршеринга в Москве выросло на 500 тысяч человек по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает столичный... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T16:37+0300
2024-08-03T16:37+0300
2024-08-03T16:37+0300
экономика
россия
каршеринг
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/83149/16/831491638_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_e224b1c665b7e8c8c064abf8cf767d86.jpg
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. За полгода количество активных пользователей каршеринга в Москве выросло на 500 тысяч человек по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Дептранс подвел итоги полугодия совместно с "Трушерингом" и отметил, что число активных пользователей увеличилось на 500 тысяч по сравнению с тем же периодом прошлого года. Также увеличился средний пробег и время поездок, а количество ДТП с участием каршеринговых автомобилей за полгода сократилось на 28%. Об этом сообщается в пресс-релизе. Департамент транспорта совместно с компаниями "Делимобиль" и "НАМИ" разработал проект, направленный на повышение безопасности поездок.
https://1prime.ru/20240711/karshering-850008906.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83149/16/831491638_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_e091836e7a454132c9142a7966c21ed8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, каршеринг, москва
Экономика, РОССИЯ, каршеринг, МОСКВА
В Москве значительно выросло число пользователей каршеринга
Дептранс: число пользователей каршеринга в Москве выросло на 500 тысяч за полгода
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. За полгода количество активных пользователей каршеринга в Москве выросло на 500 тысяч человек по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Дептранс подвел итоги полугодия совместно с "Трушерингом" и отметил, что число активных пользователей увеличилось на 500 тысяч по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Также увеличился средний пробег и время поездок, а количество ДТП с участием каршеринговых автомобилей за полгода сократилось на 28%. Об этом сообщается в пресс-релизе. Департамент транспорта совместно с компаниями "Делимобиль" и "НАМИ" разработал проект, направленный на повышение безопасности поездок.
СМИ: операторы каршеринга вкладываются в собственные СТО