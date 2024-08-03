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В Москве значительно выросло число пользователей каршеринга

В Москве значительно выросло число пользователей каршеринга - 03.08.2024, ПРАЙМ

В Москве значительно выросло число пользователей каршеринга

За полгода количество активных пользователей каршеринга в Москве выросло на 500 тысяч человек по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает столичный... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T16:37+0300

2024-08-03T16:37+0300

2024-08-03T16:37+0300

экономика

россия

каршеринг

москва

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. За полгода количество активных пользователей каршеринга в Москве выросло на 500 тысяч человек по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Дептранс подвел итоги полугодия совместно с "Трушерингом" и отметил, что число активных пользователей увеличилось на 500 тысяч по сравнению с тем же периодом прошлого года. Также увеличился средний пробег и время поездок, а количество ДТП с участием каршеринговых автомобилей за полгода сократилось на 28%. Об этом сообщается в пресс-релизе. Департамент транспорта совместно с компаниями "Делимобиль" и "НАМИ" разработал проект, направленный на повышение безопасности поездок.

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россия, каршеринг, москва