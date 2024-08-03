https://1prime.ru/20240803/konfiskatsiya-850640529.html

В ООН раскрикитовали страны ЕС за конфискацию собственности россиян

В ООН раскрикитовали страны ЕС за конфискацию собственности россиян - 03.08.2024, ПРАЙМ

В ООН раскрикитовали страны ЕС за конфискацию собственности россиян

Конфискация властями стран Евросоюза собственности граждан России, которую они объясняют наличием у них гражданства этого государства, противоречит... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T09:20+0300

2024-08-03T09:20+0300

2024-08-03T09:21+0300

россия

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ЖЕНЕВА, 3 авг – ПРАЙМ. Конфискация властями стран Евросоюза собственности граждан России, которую они объясняют наличием у них гражданства этого государства, противоречит основополагающему принципу о правах человека. Об этом агентству РИА Новости рассказала специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Елена Довгань.Так, как отметила Довгань, конфискация частной собственности может быть осуществлена по приговору суда в случае совершения человеком какого-либо преступления. В этой связи, по ее словам, изъятие имущества на основании наличия у человека гражданства той или иной страны является грубым нарушением прав человека.Специальный докладчик ООН упомянула, что в последнее время страны, совершая подобные действия, ссылаются на то, что эти меры носят административный характер. После начала российской военной специальной операции 22 февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

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россия, ес, активы