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В ООН раскрикитовали страны ЕС за конфискацию собственности россиян - 03.08.2024, ПРАЙМ
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В ООН раскрикитовали страны ЕС за конфискацию собственности россиян
В ООН раскрикитовали страны ЕС за конфискацию собственности россиян - 03.08.2024, ПРАЙМ
В ООН раскрикитовали страны ЕС за конфискацию собственности россиян
Конфискация властями стран Евросоюза собственности граждан России, которую они объясняют наличием у них гражданства этого государства, противоречит... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T09:20+0300
2024-08-03T09:21+0300
россия
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ЖЕНЕВА, 3 авг – ПРАЙМ. Конфискация властями стран Евросоюза собственности граждан России, которую они объясняют наличием у них гражданства этого государства, противоречит основополагающему принципу о правах человека. Об этом агентству РИА Новости рассказала специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Елена Довгань.Так, как отметила Довгань, конфискация частной собственности может быть осуществлена по приговору суда в случае совершения человеком какого-либо преступления. В этой связи, по ее словам, изъятие имущества на основании наличия у человека гражданства той или иной страны является грубым нарушением прав человека.Специальный докладчик ООН упомянула, что в последнее время страны, совершая подобные действия, ссылаются на то, что эти меры носят административный характер. После начала российской военной специальной операции 22 февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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россия, ес, активы
РОССИЯ, ЕС, активы
09:20 03.08.2024 (обновлено: 09:21 03.08.2024)
 
В ООН раскрикитовали страны ЕС за конфискацию собственности россиян

Довгань: конфискация в ЕС частной собственности россиян нарушает права человека

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 3 авг – ПРАЙМ. Конфискация властями стран Евросоюза собственности граждан России, которую они объясняют наличием у них гражданства этого государства, противоречит основополагающему принципу о правах человека. Об этом агентству РИА Новости рассказала специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Елена Довгань.
Так, как отметила Довгань, конфискация частной собственности может быть осуществлена по приговору суда в случае совершения человеком какого-либо преступления. В этой связи, по ее словам, изъятие имущества на основании наличия у человека гражданства той или иной страны является грубым нарушением прав человека.
Специальный докладчик ООН упомянула, что в последнее время страны, совершая подобные действия, ссылаются на то, что эти меры носят административный характер.
После начала российской военной специальной операции 22 февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Денежные купюры и монеты России и США. - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
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