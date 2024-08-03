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Россиянам рассказали, почему нужно покупать переднеприводный кроссовер

Россиянам рассказали, почему нужно покупать переднеприводный кроссовер - 03.08.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, почему нужно покупать переднеприводный кроссовер

Вместо полноприводного кроссовера лучше купить переднеприводный автомобиль. Преимущества машин с приводом на передние колеса перечислил автомобильный эксперт... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T14:43+0300

2024-08-03T14:43+0300

2024-08-03T14:43+0300

россия

авторынок рф

кроссовер

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Вместо полноприводного кроссовера лучше купить переднеприводный автомобиль. Преимущества машин с приводом на передние колеса перечислил автомобильный эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин.Эксперт рассказал, что моноприводные автомобили всегда будут стоить дешевле, и это при условии, что их двигатель и коробка передач прослужат дольше, чем в полноприводных машинах. Более того, по словам Ревина, кузов переднеприводного автомобиля будет подвергаться гораздо меньшей нагрузке при движении по шоссе. К тому же, он добавил, что ходовую часть моноприводного автомобиля будет значительно легче починить. Ранее сообщалось, что в начале августа российский авторынок столкнулся с резким снижением цен на кроссоверы Peugeot и Citroen. Таким образом, на текущий момент Citroen C5 Aircross с 1 августа можно приобрести за 3 899 000 рублей, а, например, Peugeot 4008 можно купить за 3 900 000 рублей.

https://1prime.ru/20240802/avtomobil-850617398.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авторынок рф, кроссовер