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Россиянам рассказали, почему нужно покупать переднеприводный кроссовер
Россиянам рассказали, почему нужно покупать переднеприводный кроссовер - 03.08.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, почему нужно покупать переднеприводный кроссовер
Вместо полноприводного кроссовера лучше купить переднеприводный автомобиль. Преимущества машин с приводом на передние колеса перечислил автомобильный эксперт... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T14:43+0300
2024-08-03T14:43+0300
2024-08-03T14:43+0300
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Вместо полноприводного кроссовера лучше купить переднеприводный автомобиль. Преимущества машин с приводом на передние колеса перечислил автомобильный эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин.Эксперт рассказал, что моноприводные автомобили всегда будут стоить дешевле, и это при условии, что их двигатель и коробка передач прослужат дольше, чем в полноприводных машинах. Более того, по словам Ревина, кузов переднеприводного автомобиля будет подвергаться гораздо меньшей нагрузке при движении по шоссе. К тому же, он добавил, что ходовую часть моноприводного автомобиля будет значительно легче починить. Ранее сообщалось, что в начале августа российский авторынок столкнулся с резким снижением цен на кроссоверы Peugeot и Citroen. Таким образом, на текущий момент Citroen C5 Aircross с 1 августа можно приобрести за 3 899 000 рублей, а, например, Peugeot 4008 можно купить за 3 900 000 рублей.
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россия, авторынок рф, кроссовер
РОССИЯ, авторынок РФ, кроссовер
Россиянам рассказали, почему нужно покупать переднеприводный кроссовер
Эксперт Ревин перечислил 7 причин для покупки кроссовера с передним приводом
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ.
Вместо полноприводного кроссовера лучше купить переднеприводный автомобиль. Преимущества машин с приводом на передние колеса перечислил
автомобильный эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин.
Эксперт рассказал, что моноприводные автомобили всегда будут стоить дешевле, и это при условии, что их двигатель и коробка передач прослужат дольше, чем в полноприводных машинах.
Более того, по словам Ревина, кузов переднеприводного автомобиля будет подвергаться гораздо меньшей нагрузке при движении по шоссе. К тому же, он добавил, что ходовую часть моноприводного автомобиля будет значительно легче починить.
Ранее сообщалось, что в начале августа российский авторынок столкнулся с резким снижением цен на кроссоверы Peugeot и Citroen. Таким образом, на текущий момент Citroen C5 Aircross с 1 августа можно приобрести за 3 899 000 рублей, а, например, Peugeot 4008 можно купить за 3 900 000 рублей.
На российском рынке рухнули цены на некоторые автомобили