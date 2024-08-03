Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам рассказали, почему нужно покупать переднеприводный кроссовер - 03.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240803/krossover-850645379.html
Россиянам рассказали, почему нужно покупать переднеприводный кроссовер
Россиянам рассказали, почему нужно покупать переднеприводный кроссовер - 03.08.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, почему нужно покупать переднеприводный кроссовер
Вместо полноприводного кроссовера лучше купить переднеприводный автомобиль. Преимущества машин с приводом на передние колеса перечислил автомобильный эксперт... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T14:43+0300
2024-08-03T14:43+0300
россия
авторынок рф
кроссовер
https://cdnn.1prime.ru/img/82661/68/826616821_0:167:4000:2417_1920x0_80_0_0_72544b762c3640d829c52f216ef435ab.jpg
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Вместо полноприводного кроссовера лучше купить переднеприводный автомобиль. Преимущества машин с приводом на передние колеса перечислил автомобильный эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин.Эксперт рассказал, что моноприводные автомобили всегда будут стоить дешевле, и это при условии, что их двигатель и коробка передач прослужат дольше, чем в полноприводных машинах. Более того, по словам Ревина, кузов переднеприводного автомобиля будет подвергаться гораздо меньшей нагрузке при движении по шоссе. К тому же, он добавил, что ходовую часть моноприводного автомобиля будет значительно легче починить. Ранее сообщалось, что в начале августа российский авторынок столкнулся с резким снижением цен на кроссоверы Peugeot и Citroen. Таким образом, на текущий момент Citroen C5 Aircross с 1 августа можно приобрести за 3 899 000 рублей, а, например, Peugeot 4008 можно купить за 3 900 000 рублей.
https://1prime.ru/20240802/avtomobil-850617398.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82661/68/826616821_777:0:4000:2417_1920x0_80_0_0_322bad7b2c7561dc0f351157c5ea3f89.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авторынок рф, кроссовер
РОССИЯ, авторынок РФ, кроссовер
14:43 03.08.2024
 
Россиянам рассказали, почему нужно покупать переднеприводный кроссовер

Эксперт Ревин перечислил 7 причин для покупки кроссовера с передним приводом

KIA Sorento
 KIA Sorento
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Вместо полноприводного кроссовера лучше купить переднеприводный автомобиль. Преимущества машин с приводом на передние колеса перечислил автомобильный эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин.
Эксперт рассказал, что моноприводные автомобили всегда будут стоить дешевле, и это при условии, что их двигатель и коробка передач прослужат дольше, чем в полноприводных машинах.
Более того, по словам Ревина, кузов переднеприводного автомобиля будет подвергаться гораздо меньшей нагрузке при движении по шоссе. К тому же, он добавил, что ходовую часть моноприводного автомобиля будет значительно легче починить.
Ранее сообщалось, что в начале августа российский авторынок столкнулся с резким снижением цен на кроссоверы Peugeot и Citroen. Таким образом, на текущий момент Citroen C5 Aircross с 1 августа можно приобрести за 3 899 000 рублей, а, например, Peugeot 4008 можно купить за 3 900 000 рублей.
Автомобиль Peugeot 5008 - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
На российском рынке рухнули цены на некоторые автомобили
Вчера, 10:16
 
РОССИЯавторынок РФкроссовер
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала