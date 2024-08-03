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В Калининградской области возбудили дело после отравления детей в лагере

В Калининградской области возбудили дело после отравления детей в лагере - 03.08.2024, ПРАЙМ

В Калининградской области возбудили дело после отравления детей в лагере

Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей в лагере "Огонёк", расположенном в калининградском городе Светлогорске, сообщает пресс-служба... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T17:19+0300

2024-08-03T17:19+0300

2024-08-03T17:19+0300

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КАЛИНИНГРАД, 3 авг — ПРАЙМ. Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей в лагере "Огонёк", расположенном в калининградском городе Светлогорске, сообщает пресс-служба регионального СК. Согласно предварительным данным, в период с 27 июля по 3 августа 32 подростка в возрасте от 10 до 16 лет, отдыхавшие в лагере, заболели острой кишечной инфекцией из-за ненадлежащей организации питания. Пять из них были госпитализированы, остальные получили необходимую медицинскую помощь.Светлогорским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России по Калининградской области было возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания детей в детском лагере "Огонёк", расположенном в городе Светлогорске. Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ, которая касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.Сейчас на месте происшествия работают следователи Следственного комитета. Они проводят все необходимые следственные действия, чтобы точно установить, что произошло.Как уже сообщалось ранее, управление Роспотребнадзора по Калининградской области начало эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий в связи с групповым заболеванием острой кишечной инфекцией в детском лагере "Огонёк" в Светлогорске. Специалисты взяли пробы воды, продуктов питания и готовой пищи в лагере, а также провели обследование сотрудников и заболевших детей.В ведомстве сообщили, что были выявлены нарушения противоэпидемического режима. В частности, не были приняты необходимые меры по изоляции и отстранению от работы первых заболевших, что могло привести к распространению инфекции.Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в своём Telegram-канале о досрочном прекращении смены в лагере "Огонёк", начиная с субботы. Он также подчеркнул, что ситуация с массовой вспышкой острой кишечной инфекции находится под контролем администрации Калининграда, Роспотребнадзора и министерства образования.

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