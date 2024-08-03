Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Калининградской области возбудили дело после отравления детей в лагере - 03.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240803/lager-850647575.html
В Калининградской области возбудили дело после отравления детей в лагере
В Калининградской области возбудили дело после отравления детей в лагере - 03.08.2024, ПРАЙМ
В Калининградской области возбудили дело после отравления детей в лагере
Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей в лагере "Огонёк", расположенном в калининградском городе Светлогорске, сообщает пресс-служба... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T17:19+0300
2024-08-03T17:19+0300
происшествия
калининград
отравление
дети
ск
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/47/841454725_0:100:3463:2048_1920x0_80_0_0_9b924cc738d2c214f2e3cb27d7d3c85b.jpg
КАЛИНИНГРАД, 3 авг — ПРАЙМ. Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей в лагере "Огонёк", расположенном в калининградском городе Светлогорске, сообщает пресс-служба регионального СК. Согласно предварительным данным, в период с 27 июля по 3 августа 32 подростка в возрасте от 10 до 16 лет, отдыхавшие в лагере, заболели острой кишечной инфекцией из-за ненадлежащей организации питания. Пять из них были госпитализированы, остальные получили необходимую медицинскую помощь.Светлогорским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России по Калининградской области было возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания детей в детском лагере "Огонёк", расположенном в городе Светлогорске. Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ, которая касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.Сейчас на месте происшествия работают следователи Следственного комитета. Они проводят все необходимые следственные действия, чтобы точно установить, что произошло.Как уже сообщалось ранее, управление Роспотребнадзора по Калининградской области начало эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий в связи с групповым заболеванием острой кишечной инфекцией в детском лагере "Огонёк" в Светлогорске. Специалисты взяли пробы воды, продуктов питания и готовой пищи в лагере, а также провели обследование сотрудников и заболевших детей.В ведомстве сообщили, что были выявлены нарушения противоэпидемического режима. В частности, не были приняты необходимые меры по изоляции и отстранению от работы первых заболевших, что могло привести к распространению инфекции.Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в своём Telegram-канале о досрочном прекращении смены в лагере "Огонёк", начиная с субботы. Он также подчеркнул, что ситуация с массовой вспышкой острой кишечной инфекции находится под контролем администрации Калининграда, Роспотребнадзора и министерства образования.
https://1prime.ru/20240619/lobio-849317578.html
калининград
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/47/841454725_713:0:3444:2048_1920x0_80_0_0_ea921c736f490e24aefac4c8f654690c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
калининград, отравление, дети, ск, ск рф
Происшествия, КАЛИНИНГРАД, отравление, дети, СК, СК РФ
17:19 03.08.2024
 
В Калининградской области возбудили дело после отравления детей в лагере

СК возбудил дело после массового отравления детей в лагере под Калининградом

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета у здания Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета у здания Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАЛИНИНГРАД, 3 авг — ПРАЙМ. Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей в лагере "Огонёк", расположенном в калининградском городе Светлогорске, сообщает пресс-служба регионального СК.
Согласно предварительным данным, в период с 27 июля по 3 августа 32 подростка в возрасте от 10 до 16 лет, отдыхавшие в лагере, заболели острой кишечной инфекцией из-за ненадлежащей организации питания. Пять из них были госпитализированы, остальные получили необходимую медицинскую помощь.
Светлогорским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России по Калининградской области было возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания детей в детском лагере "Огонёк", расположенном в городе Светлогорске. Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ, которая касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.
Сейчас на месте происшествия работают следователи Следственного комитета. Они проводят все необходимые следственные действия, чтобы точно установить, что произошло.
Наручники.
Суд арестовал повара по делу о массовом отравлении лобио
19 июня, 17:57
Как уже сообщалось ранее, управление Роспотребнадзора по Калининградской области начало эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий в связи с групповым заболеванием острой кишечной инфекцией в детском лагере "Огонёк" в Светлогорске. Специалисты взяли пробы воды, продуктов питания и готовой пищи в лагере, а также провели обследование сотрудников и заболевших детей.
В ведомстве сообщили, что были выявлены нарушения противоэпидемического режима. В частности, не были приняты необходимые меры по изоляции и отстранению от работы первых заболевших, что могло привести к распространению инфекции.
Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в своём Telegram-канале о досрочном прекращении смены в лагере "Огонёк", начиная с субботы. Он также подчеркнул, что ситуация с массовой вспышкой острой кишечной инфекции находится под контролем администрации Калининграда, Роспотребнадзора и министерства образования.
 
ПроисшествияКАЛИНИНГРАДотравлениедетиСКСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала