https://1prime.ru/20240803/mig-41-850642861.html

В США оказались шокированы проектом российского истребителя МиГ-41

В США оказались шокированы проектом российского истребителя МиГ-41 - 03.08.2024, ПРАЙМ

В США оказались шокированы проектом российского истребителя МиГ-41

Россия разрабатывает новый истребитель МиГ-41, который будет способен летать на высотах, недоступных для других военных самолетов, пишет американское издание... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T11:12+0300

2024-08-03T11:12+0300

2024-08-03T11:12+0300

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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Россия разрабатывает новый истребитель МиГ-41, который будет способен летать на высотах, недоступных для других военных самолетов, пишет американское издание The National Interest..Как отмечается, самолет сможет достигать ближнего космического пространства и будет превосходить зарубежные аналоги.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ то же время, как отмечает автор, по поводу этого истребителя сохраняется скептицизм из-за исторически присущих России проблем с возможностями развития авиации и необходимостью удовлетворения спроса на более простые самолеты, такие как МиГ-35..Он напоминает историю с неудачей разработки МиГ-1.44 и проблемами с производством в 1990-х и начале 2000-х годов.Россия заявляет о планах провести испытательный полет истребителя в следующем году и началу массового производства МиГ-41 к 2030 году. Многие элементы истребителя являются экспериментальными, что ставит под сомнение возможность выполнения заявленных сроков, отмечается в публикации.Заявляется, что МиГ-41 может развивать скорость свыше 4 Махов и нести противоракетные лазеры и оружие направленного электромагнитного импульса. Импульсные детонационные двигатели могут обеспечить полет вплоть до космического пространства, но они находятся на стадии разработки.Несмотря на заявления о превосходстве над зарубежными аналогами, МиГ-41 может оказаться скорее концептуальным проектом, чем военным самолетом следующего поколения, предполагает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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