Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США оказались шокированы проектом российского истребителя МиГ-41 - 03.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240803/mig-41-850642861.html
В США оказались шокированы проектом российского истребителя МиГ-41
В США оказались шокированы проектом российского истребителя МиГ-41 - 03.08.2024, ПРАЙМ
В США оказались шокированы проектом российского истребителя МиГ-41
Россия разрабатывает новый истребитель МиГ-41, который будет способен летать на высотах, недоступных для других военных самолетов, пишет американское издание... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T11:12+0300
2024-08-03T11:12+0300
вооружения
рск миг
сша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/54/842335491_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_31589fa0ccace237d3277261890aa687.jpg
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Россия разрабатывает новый истребитель МиГ-41, который будет способен летать на высотах, недоступных для других военных самолетов, пишет американское издание The National Interest..Как отмечается, самолет сможет достигать ближнего космического пространства и будет превосходить зарубежные аналоги.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ то же время, как отмечает автор, по поводу этого истребителя сохраняется скептицизм из-за исторически присущих России проблем с возможностями развития авиации и необходимостью удовлетворения спроса на более простые самолеты, такие как МиГ-35..Он напоминает историю с неудачей разработки МиГ-1.44 и проблемами с производством в 1990-х и начале 2000-х годов.Россия заявляет о планах провести испытательный полет истребителя в следующем году и началу массового производства МиГ-41 к 2030 году. Многие элементы истребителя являются экспериментальными, что ставит под сомнение возможность выполнения заявленных сроков, отмечается в публикации.Заявляется, что МиГ-41 может развивать скорость свыше 4 Махов и нести противоракетные лазеры и оружие направленного электромагнитного импульса. Импульсные детонационные двигатели могут обеспечить полет вплоть до космического пространства, но они находятся на стадии разработки.Несмотря на заявления о превосходстве над зарубежными аналогами, МиГ-41 может оказаться скорее концептуальным проектом, чем военным самолетом следующего поколения, предполагает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240715/mig-850116269.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/54/842335491_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_261e5b6d43161d10f0c1a7c59bf20e21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рск миг, сша, россия
Вооружения, РСК МиГ, США, РОССИЯ
11:12 03.08.2024
 
В США оказались шокированы проектом российского истребителя МиГ-41

TNI: разработка истребителя шестого поколения МиГ-41 закончится в 2025 году

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИстребитель МиГ-35
Истребитель МиГ-35 - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Россия разрабатывает новый истребитель МиГ-41, который будет способен летать на высотах, недоступных для других военных самолетов, пишет американское издание The National Interest..
Как отмечается, самолет сможет достигать ближнего космического пространства и будет превосходить зарубежные аналоги.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
В то же время, как отмечает автор, по поводу этого истребителя сохраняется скептицизм из-за исторически присущих России проблем с возможностями развития авиации и необходимостью удовлетворения спроса на более простые самолеты, такие как МиГ-35..
Истребитель МиГ-31 - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
ВКС РФ получили первые в 2024 году партии истребителей МиГ-31
15 июля, 14:33
Он напоминает историю с неудачей разработки МиГ-1.44 и проблемами с производством в 1990-х и начале 2000-х годов.
Россия заявляет о планах провести испытательный полет истребителя в следующем году и началу массового производства МиГ-41 к 2030 году. Многие элементы истребителя являются экспериментальными, что ставит под сомнение возможность выполнения заявленных сроков, отмечается в публикации.
Заявляется, что МиГ-41 может развивать скорость свыше 4 Махов и нести противоракетные лазеры и оружие направленного электромагнитного импульса. Импульсные детонационные двигатели могут обеспечить полет вплоть до космического пространства, но они находятся на стадии разработки.
Несмотря на заявления о превосходстве над зарубежными аналогами, МиГ-41 может оказаться скорее концептуальным проектом, чем военным самолетом следующего поколения, предполагает автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ВооруженияРСК МиГСШАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала