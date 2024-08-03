https://1prime.ru/20240803/mig-41-850642861.html
В США оказались шокированы проектом российского истребителя МиГ-41
В США оказались шокированы проектом российского истребителя МиГ-41 - 03.08.2024, ПРАЙМ
В США оказались шокированы проектом российского истребителя МиГ-41
Россия разрабатывает новый истребитель МиГ-41, который будет способен летать на высотах, недоступных для других военных самолетов, пишет американское издание... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T11:12+0300
2024-08-03T11:12+0300
2024-08-03T11:12+0300
вооружения
рск миг
сша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/54/842335491_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_31589fa0ccace237d3277261890aa687.jpg
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Россия разрабатывает новый истребитель МиГ-41, который будет способен летать на высотах, недоступных для других военных самолетов, пишет американское издание The National Interest..Как отмечается, самолет сможет достигать ближнего космического пространства и будет превосходить зарубежные аналоги.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ то же время, как отмечает автор, по поводу этого истребителя сохраняется скептицизм из-за исторически присущих России проблем с возможностями развития авиации и необходимостью удовлетворения спроса на более простые самолеты, такие как МиГ-35..Он напоминает историю с неудачей разработки МиГ-1.44 и проблемами с производством в 1990-х и начале 2000-х годов.Россия заявляет о планах провести испытательный полет истребителя в следующем году и началу массового производства МиГ-41 к 2030 году. Многие элементы истребителя являются экспериментальными, что ставит под сомнение возможность выполнения заявленных сроков, отмечается в публикации.Заявляется, что МиГ-41 может развивать скорость свыше 4 Махов и нести противоракетные лазеры и оружие направленного электромагнитного импульса. Импульсные детонационные двигатели могут обеспечить полет вплоть до космического пространства, но они находятся на стадии разработки.Несмотря на заявления о превосходстве над зарубежными аналогами, МиГ-41 может оказаться скорее концептуальным проектом, чем военным самолетом следующего поколения, предполагает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20240715/mig-850116269.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/54/842335491_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_261e5b6d43161d10f0c1a7c59bf20e21.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рск миг, сша, россия
Вооружения, РСК МиГ, США, РОССИЯ
В США оказались шокированы проектом российского истребителя МиГ-41
TNI: разработка истребителя шестого поколения МиГ-41 закончится в 2025 году
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ.
Россия разрабатывает новый истребитель МиГ-41, который будет способен летать на высотах, недоступных для других военных самолетов, пишет американское издание The National Interest
..
Как отмечается, самолет сможет достигать ближнего космического пространства и будет превосходить зарубежные аналоги.
В то же время, как отмечает автор, по поводу этого истребителя сохраняется скептицизм из-за исторически присущих России проблем с возможностями развития авиации и необходимостью удовлетворения спроса на более простые самолеты, такие как МиГ-35..
ВКС РФ получили первые в 2024 году партии истребителей МиГ-31
Он напоминает историю с неудачей разработки МиГ-1.44 и проблемами с производством в 1990-х и начале 2000-х годов.
Россия заявляет о планах провести испытательный полет истребителя в следующем году и началу массового производства МиГ-41 к 2030 году. Многие элементы истребителя являются экспериментальными, что ставит под сомнение возможность выполнения заявленных сроков, отмечается в публикации.
Заявляется, что МиГ-41 может развивать скорость свыше 4 Махов и нести противоракетные лазеры и оружие направленного электромагнитного импульса. Импульсные детонационные двигатели могут обеспечить полет вплоть до космического пространства, но они находятся на стадии разработки.
Несмотря на заявления о превосходстве над зарубежными аналогами, МиГ-41 может оказаться скорее концептуальным проектом, чем военным самолетом следующего поколения, предполагает автор.