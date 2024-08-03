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Первого фигуранта по делу сенатора Савельева арестовали еще в марте - 03.08.2024, ПРАЙМ
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Первого фигуранта по делу сенатора Савельева арестовали еще в марте
Первого фигуранта по делу сенатора Савельева арестовали еще в марте - 03.08.2024, ПРАЙМ
Первого фигуранта по делу сенатора Савельева арестовали еще в марте
Замоскворецкий суд Москвы в марте этого года арестовал первого фигуранта дела о подготовке убийства бизнесмена, в организации которого обвиняется Дмитрий... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T23:03+0300
2024-08-03T23:21+0300
мошенничество
сенатор
мошенничество
россия
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Замоскворецкий суд Москвы в марте этого года арестовал первого фигуранта дела о подготовке убийства бизнесмена, в организации которого обвиняется Дмитрий Савельев, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.В материалах дела указано, что уголовное дело по организации убийства по найму бизнесмена Сергея Ионова было возбуждено 19 марта 2024 года. 21 марта Замоскворецкий суд Москвы принял решение о заключении под стражу Юрия Нефедова на два месяца. Это решение было признано законным, и впоследствии Нефедову несколько раз продлевали меру пресечения. По данным следствия, в августе 2023 года Савельев поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому он испытывал неприязнь. Правоохранительные органы узнали об этом и решили организовать инсценировку убийства, чтобы разоблачить преступников. После получения информации о якобы совершённом убийстве Савельев передал своему сообщнику вознаграждение.
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сенатор, мошенничество, россия
Мошенничество, сенатор, мошенничество, РОССИЯ
23:03 03.08.2024 (обновлено: 23:21 03.08.2024)
 
Первого фигуранта по делу сенатора Савельева арестовали еще в марте

Первого фигуранта по делу сенатора Савельева арестовали еще в марте 2024 года

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкМашина Росгвардия
Машина Росгвардия - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Замоскворецкий суд Москвы в марте этого года арестовал первого фигуранта дела о подготовке убийства бизнесмена, в организации которого обвиняется Дмитрий Савельев, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
В материалах дела указано, что уголовное дело по организации убийства по найму бизнесмена Сергея Ионова было возбуждено 19 марта 2024 года. 21 марта Замоскворецкий суд Москвы принял решение о заключении под стражу Юрия Нефедова на два месяца.
Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Савельев - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
Сенатору Савельеву предъявлено обвинение в организации подготовки убийства
Вчера, 21:14
Это решение было признано законным, и впоследствии Нефедову несколько раз продлевали меру пресечения.
По данным следствия, в августе 2023 года Савельев поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому он испытывал неприязнь. Правоохранительные органы узнали об этом и решили организовать инсценировку убийства, чтобы разоблачить преступников. После получения информации о якобы совершённом убийстве Савельев передал своему сообщнику вознаграждение.
 
МошенничествосенатормошенничествоРОССИЯ
 
 
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