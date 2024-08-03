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Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена

Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена - 03.08.2024, ПРАЙМ

Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена

Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле, где обрушились подъезды жилого дома, завершена, начался разбор завалов, сообщил в субботу департамент... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T08:08+0300

2024-08-03T08:08+0300

2024-08-03T08:08+0300

происшествия

свердловская область

мчс россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – ПРАЙМ. Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле, где обрушились подъезды жилого дома, завершена, начался разбор завалов, сообщил в субботу департамент информационной политики Свердловской области. "В настоящее время осуществляется разбор завалов. Ранее губернатор поручил начать их оперативный разбор, как только закончится поисково-спасательная операция", - отмечается в сообщении. ЧП произошло в четверг, 1 августа. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома 81 по Сибирской улице обрушились в результате взрыва газовоздушной смеси.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Согласно последним данным МЧС, жертвами инцидента стали десять человек.

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свердловская область

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свердловская область, мчс россии