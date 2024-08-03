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Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена - 03.08.2024, ПРАЙМ
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Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена
Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена - 03.08.2024, ПРАЙМ
Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена
Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле, где обрушились подъезды жилого дома, завершена, начался разбор завалов, сообщил в субботу департамент... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T08:08+0300
2024-08-03T08:08+0300
происшествия
свердловская область
мчс россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – ПРАЙМ. Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле, где обрушились подъезды жилого дома, завершена, начался разбор завалов, сообщил в субботу департамент информационной политики Свердловской области. "В настоящее время осуществляется разбор завалов. Ранее губернатор поручил начать их оперативный разбор, как только закончится поисково-спасательная операция", - отмечается в сообщении. ЧП произошло в четверг, 1 августа. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома 81 по Сибирской улице обрушились в результате взрыва газовоздушной смеси.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Согласно последним данным МЧС, жертвами инцидента стали десять человек.
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свердловская область, мчс россии
Происшествия, Свердловская область, МЧС России
08:08 03.08.2024
 
Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена

Власти сообщили о завершении поисково-спасательной операции в Нижнем Тагиле

© РИА Новости . Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкВзрыв в жилом доме в Нижнем Тагиле
Взрыв в жилом доме в Нижнем Тагиле - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Пресс-служба МЧС РФ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – ПРАЙМ. Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле, где обрушились подъезды жилого дома, завершена, начался разбор завалов, сообщил в субботу департамент информационной политики Свердловской области.
"В настоящее время осуществляется разбор завалов. Ранее губернатор поручил начать их оперативный разбор, как только закончится поисково-спасательная операция", - отмечается в сообщении.
ЧП произошло в четверг, 1 августа. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома 81 по Сибирской улице обрушились в результате взрыва газовоздушной смеси.
Сотрудники МЧС разбирают завалы на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Нижним Тагиле - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасены 15 человек
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Согласно последним данным МЧС, жертвами инцидента стали десять человек.
 
ПроисшествияСвердловская областьМЧС России
 
 
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