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Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена
Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена - 03.08.2024, ПРАЙМ
Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена
Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле, где обрушились подъезды жилого дома, завершена, начался разбор завалов, сообщил в субботу департамент... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T08:08+0300
2024-08-03T08:08+0300
2024-08-03T08:08+0300
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – ПРАЙМ. Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле, где обрушились подъезды жилого дома, завершена, начался разбор завалов, сообщил в субботу департамент информационной политики Свердловской области. "В настоящее время осуществляется разбор завалов. Ранее губернатор поручил начать их оперативный разбор, как только закончится поисково-спасательная операция", - отмечается в сообщении. ЧП произошло в четверг, 1 августа. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома 81 по Сибирской улице обрушились в результате взрыва газовоздушной смеси.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Согласно последним данным МЧС, жертвами инцидента стали десять человек.
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свердловская область, мчс россии
Происшествия, Свердловская область, МЧС России
Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена
Власти сообщили о завершении поисково-спасательной операции в Нижнем Тагиле
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – ПРАЙМ. Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле, где обрушились подъезды жилого дома, завершена, начался разбор завалов, сообщил в субботу департамент информационной политики Свердловской области.
"В настоящее время осуществляется разбор завалов. Ранее губернатор поручил начать их оперативный разбор, как только закончится поисково-спасательная операция", - отмечается в сообщении.
ЧП произошло в четверг, 1 августа. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома 81 по Сибирской улице обрушились в результате взрыва газовоздушной смеси.
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасены 15 человек
Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Согласно последним данным МЧС, жертвами инцидента стали десять человек.