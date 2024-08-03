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Роспотребнадзор назвал причину отравления детей в лагере под Калининградом - 03.08.2024, ПРАЙМ
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Роспотребнадзор назвал причину отравления детей в лагере под Калининградом
Роспотребнадзор назвал причину отравления детей в лагере под Калининградом - 03.08.2024, ПРАЙМ
Роспотребнадзор назвал причину отравления детей в лагере под Калининградом
Ротавирус стал причиной отравления детей в лагере "Огонек" в калининградском Светлогорске, сообщает региональный Роспотребнадзор. | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T18:24+0300
2024-08-03T18:24+0300
происшествия
отравление
дети
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КАЛИНИНГРАД, 3 авг — ПРАЙМ. Ротавирус стал причиной отравления детей в лагере "Огонек" в калининградском Светлогорске, сообщает региональный Роспотребнадзор. В детском лагере "Огонек" за медицинской помощью обратилось 32 ребенка в возрасте от 10 до 16 лет, из них госпитализированы пять. В ходе расследования было установлено, что причиной заболевания стал ротавирус. Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что болезнь протекает в основном в лёгкой форме и не представляет опасности для здоровья детей. Ранее в субботу Роспотребнадзор сообщил о выявленных нарушениях противоэпидемического режима. В частности, первые заболевшие не были своевременно изолированы и отстранены от коллектива, что могло привести к распространению инфекции. В связи с этим было принято решение о досрочном прекращении смены в лагере "Огонёк" с субботы. Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных также сообщил в своём Telegram-канале, что ситуация с массовой вспышкой острой кишечной инфекции в детском лагере "Огонёк" находится под контролем администрации Калининграда, Роспотребнадзора и Министерства образования.
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отравление, дети
Происшествия, отравление, дети
18:24 03.08.2024
 
Роспотребнадзор назвал причину отравления детей в лагере под Калининградом

Роспотребнадзор: причиной отравления детей в лагере в Светлогорске стал ротавирус

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВрач-терапевт измеряет давление пациентке
Врач-терапевт измеряет давление пациентке - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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КАЛИНИНГРАД, 3 авг — ПРАЙМ. Ротавирус стал причиной отравления детей в лагере "Огонек" в калининградском Светлогорске, сообщает региональный Роспотребнадзор.
В детском лагере "Огонек" за медицинской помощью обратилось 32 ребенка в возрасте от 10 до 16 лет, из них госпитализированы пять.
В ходе расследования было установлено, что причиной заболевания стал ротавирус. Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что болезнь протекает в основном в лёгкой форме и не представляет опасности для здоровья детей.
Автомобиль Следственного комитета у здания Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
В Калининградской области возбудили дело после отравления детей в лагере
17:19
Ранее в субботу Роспотребнадзор сообщил о выявленных нарушениях противоэпидемического режима. В частности, первые заболевшие не были своевременно изолированы и отстранены от коллектива, что могло привести к распространению инфекции. В связи с этим было принято решение о досрочном прекращении смены в лагере "Огонёк" с субботы.
Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных также сообщил в своём Telegram-канале, что ситуация с массовой вспышкой острой кишечной инфекции в детском лагере "Огонёк" находится под контролем администрации Калининграда, Роспотребнадзора и Министерства образования.
 
Происшествияотравлениедети
 
 
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