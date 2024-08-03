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В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за паводков
В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за паводков - 03.08.2024, ПРАЙМ
В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за паводков
В Бурятии введён режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня из-за серьёзной паводковой ситуации, которая сложилась в трёх районах республики, сообщил... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T19:16+0300
2024-08-03T19:16+0300
2024-08-03T19:16+0300
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УЛАН-УДЭ, 3 авг — ПРАЙМ. В Бурятии введён режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня из-за серьёзной паводковой ситуации, которая сложилась в трёх районах республики, сообщил глава региона Алексей Цыденов. Он сообщил, что введёт режим чрезвычайной ситуации на уровне республики, так как паводковая ситуация в Заиграевском и Мухоршибирском районах достаточно сложная. Ранее режим ЧС был объявлен в Тарбагатайском районе.Глава республики сообщил, что идёт эвакуация населения. Для тех, кто вынужден покинуть свои дома, подготовлены пункты временного размещения. Сотрудники автоинспекции дежурят на федеральной дороге, чтобы оценить состояние проезжей части. Ранее стало известно, что в Тарбагатайском районе подтопило более 370 приусадебных участков и 10 домов. Люди потеряли урожай и скот. В Заиграевском районе подтопило 30 участков и три частных дома. Из зоны подтопления эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения 10 человек, среди них двое детей. Под угрозой находилась железнодорожная инфраструктура. Однако противоразмывный поезд ВСЖД провёл все необходимые мероприятия по укреплению откосов и насыпей. Ранее МЧС по региону предупреждало об ухудшении погоды 1-4 августа: сильных дождях, ливнях, граде и усилении ветра до 24 метров в секунду.
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россия, подтопление, чс, режим чс
Происшествия, РОССИЯ, подтопление, ЧС, режим ЧС
В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за паводков
Цыденов: в Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за паводков
УЛАН-УДЭ, 3 авг — ПРАЙМ. В Бурятии введён режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня из-за серьёзной паводковой ситуации, которая сложилась в трёх районах республики, сообщил глава региона Алексей Цыденов.
Он сообщил, что введёт режим чрезвычайной ситуации на уровне республики, так как паводковая ситуация в Заиграевском и Мухоршибирском районах достаточно сложная. Ранее режим ЧС был объявлен в Тарбагатайском районе.
Глава республики сообщил, что идёт эвакуация населения. Для тех, кто вынужден покинуть свои дома, подготовлены пункты временного размещения. Сотрудники автоинспекции дежурят на федеральной дороге, чтобы оценить состояние проезжей части.
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Ранее стало известно, что в Тарбагатайском районе подтопило более 370 приусадебных участков и 10 домов. Люди потеряли урожай и скот. В Заиграевском районе подтопило 30 участков и три частных дома. Из зоны подтопления эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения 10 человек, среди них двое детей.
Под угрозой находилась железнодорожная инфраструктура. Однако противоразмывный поезд ВСЖД провёл все необходимые мероприятия по укреплению откосов и насыпей. Ранее МЧС по региону предупреждало об ухудшении погоды 1-4 августа: сильных дождях, ливнях, граде и усилении ветра до 24 метров в секунду.