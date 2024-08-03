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СМИ: глава Пентагона отменил сделку с обвиняемыми в теракте 11 сентября
СМИ: глава Пентагона отменил сделку с обвиняемыми в теракте 11 сентября - 03.08.2024, ПРАЙМ
СМИ: глава Пентагона отменил сделку с обвиняемыми в теракте 11 сентября
Глава американского Минобороны Ллойд Остин принял решение отменить заключение досудебной сделки с обвиняемыми в теракте 11 сентября 2001 года. Об этом сообщило... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T08:52+0300
2024-08-03T08:52+0300
2024-08-03T08:52+0300
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ВАШИНГТОН, 3 авг - ПРАЙМ. Глава американского Минобороны Ллойд Остин принял решение отменить заключение досудебной сделки с обвиняемыми в теракте 11 сентября 2001 года. Об этом сообщило издание the New York Times, приводя текст соответствующего документа."Пользуясь своими полномочиями, я настоящим отказываюсь от трех досудебных соглашений, которые вы подписали 31 июля 2024 года по вышеуказанному делу. Решение вступает в силу немедленно", – сообщил министр обороны в письме на имя уполномоченного по созыву военных комиссий Сьюзан Эскалье.Вышеупомянутое соглашение могло позволить фигурантам террористического акта избежать смертной казни. Тем не менее, это спровоцировало направленную на Остина волну критики со стороны семей жертв трагедии, что и объясняет решение министра обороны в итоге аннулировать сделку.В свою очередь, администрация американского президента Джо Байдена заявила, что не была осведомлена о потенциальном заключении подобной договоренности. Как писали позднее СМИ, комитет по надзору палаты представителей конгресса США запустил процесс расследования роли администрации главы государства в подписании соглашения.
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сша, пентагон, ллойд остин, теракт
США, Пентагон, Ллойд Остин, теракт
СМИ: глава Пентагона отменил сделку с обвиняемыми в теракте 11 сентября
NYT: Остин отменил решение о сделке с обвиняемыми в теракте 11 сентября
ВАШИНГТОН, 3 авг - ПРАЙМ.
Глава американского Минобороны Ллойд Остин принял решение отменить заключение досудебной сделки с обвиняемыми в теракте 11 сентября 2001 года. Об этом сообщило
издание the New York Times, приводя текст соответствующего документа.
"Пользуясь своими полномочиями, я настоящим отказываюсь от трех досудебных соглашений, которые вы подписали 31 июля 2024 года по вышеуказанному делу. Решение вступает в силу немедленно", – сообщил министр обороны в письме на имя уполномоченного по созыву военных комиссий Сьюзан Эскалье.
Вышеупомянутое соглашение могло позволить фигурантам террористического акта избежать смертной казни. Тем не менее, это спровоцировало направленную на Остина волну критики со стороны семей жертв трагедии, что и объясняет решение министра обороны в итоге аннулировать сделку.
В свою очередь, администрация американского президента Джо Байдена заявила, что не была осведомлена о потенциальном заключении подобной договоренности. Как писали позднее СМИ, комитет по надзору палаты представителей конгресса США запустил процесс расследования роли администрации главы государства в подписании соглашения.
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