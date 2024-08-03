https://1prime.ru/20240803/po-850646780.html

СМИ выяснило, какое ПО используют британские инженеры атомных подлодок

СМИ выяснило, какое ПО используют британские инженеры атомных подлодок - 03.08.2024, ПРАЙМ

СМИ выяснило, какое ПО используют британские инженеры атомных подлодок

Британские инженеры атомных подлодок используют разработанное в России и Белоруссии программное обеспечение. Об этом пишет издание Telegraph, приводя текст... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T16:19+0300

2024-08-03T16:19+0300

2024-08-03T16:29+0300

великобритания

россия

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Британские инженеры атомных подлодок используют разработанное в России и Белоруссии программное обеспечение. Об этом пишет издание Telegraph, приводя текст документов министерства обороны Британии. Газета пишет, что вышеупомянутое программное обеспечение должно было быть разработано британскими сотрудниками, но в итоге оно было частично передано сибирскими и минскими разработчикам. В этой связи, как следует из статьи, британское оборонное ведомство посчитало это "существенной угрозой обороне страны", после чего летом 2022 года запустило процесс расследования. Издание пишет, что расследование раскрыло, что предприятие Rolls-Royce Submarines, которое обеспечивает работу атомного подводного флота Британии, передала работу на субподряд консалтинговой компании в области цифровых технологий WM Reply, которая, в свою очередь, привлекла белорусских инженеров, один из которых работал из Сибири.В то же время компания с самого начала старалась держать в секрете происхождение и местонахождение разработчиков.

https://1prime.ru/20240802/britaniya-850620320.html

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