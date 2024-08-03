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Пожар на складе с топливом под Ростовом ликвидирован
Пожар на складе с топливом под Ростовом ликвидирован - 03.08.2024, ПРАЙМ
Пожар на складе с топливом под Ростовом ликвидирован
Возгорание на складе с топливом, произошедшее в Каменском районе Ростовской области, устранено. Об этом рассказал глава районной администрации Владимир Савин. | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T12:56+0300
2024-08-03T12:56+0300
2024-08-03T12:56+0300
россия
пожар
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - ПРАЙМ. Возгорание на складе с топливом, произошедшее в Каменском районе Ростовской области, устранено. Об этом рассказал глава районной администрации Владимир Савин.Ранее сообщалось, что на территории базы №7 загорелись емкости с топливом. Возгорание произошла в результате атаки беспилотника.Отмечалось, что пострадавших нет, а к работе были привлечены более 90 человек и порядка 33 единиц техники.
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россия, пожар
Пожар на складе с топливом под Ростовом ликвидирован
В Каменском районе Ростовской области потушили пожар на складе после атаки БПЛА
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - ПРАЙМ. Возгорание на складе с топливом, произошедшее в Каменском районе Ростовской области, устранено. Об этом рассказал глава районной администрации Владимир Савин.
Ранее сообщалось, что на территории базы №7 загорелись емкости с топливом. Возгорание произошла в результате атаки беспилотника.
Отмечалось, что пострадавших нет, а к работе были привлечены более 90 человек и порядка 33 единиц техники.