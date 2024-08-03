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Пожар на складе с топливом под Ростовом ликвидирован

Пожар на складе с топливом под Ростовом ликвидирован - 03.08.2024, ПРАЙМ

Пожар на складе с топливом под Ростовом ликвидирован

Возгорание на складе с топливом, произошедшее в Каменском районе Ростовской области, устранено. Об этом рассказал глава районной администрации Владимир Савин. | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T12:56+0300

2024-08-03T12:56+0300

2024-08-03T12:56+0300

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - ПРАЙМ. Возгорание на складе с топливом, произошедшее в Каменском районе Ростовской области, устранено. Об этом рассказал глава районной администрации Владимир Савин.Ранее сообщалось, что на территории базы №7 загорелись емкости с топливом. Возгорание произошла в результате атаки беспилотника.Отмечалось, что пострадавших нет, а к работе были привлечены более 90 человек и порядка 33 единиц техники.

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