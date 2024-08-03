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В МЧС назвали общее число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле - 03.08.2024, ПРАЙМ
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В МЧС назвали общее число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле
В МЧС назвали общее число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле - 03.08.2024, ПРАЙМ
В МЧС назвали общее число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле
В общей сложности при обрушении подъездом жилого дома в Нижнем Тагиле пострадало 26 человек, десять стали жертвами происшествия. Об этом рассказал начальник... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T09:09+0300
2024-08-03T09:09+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – ПРАЙМ. В общей сложности при обрушении подъездом жилого дома в Нижнем Тагиле пострадало 26 человек, десять стали жертвами происшествия. Об этом рассказал начальник свердловского главного управления МЧС Виктор Теряев. В том числе, по его словам, на текущий момент три человека находятся в больнице в тяжелом состоянии. В четверг, 1 августа в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской улице. Отмечалось, что ЧП произошло в связи со взрывом газовоздушной смеси.По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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россия, происшествие
Происшествия, РОССИЯ, происшествие
09:09 03.08.2024
 
В МЧС назвали общее число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле

ГУ МЧС: общее число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле составило 26

© РИА Новости . Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкВзрыв в жилом доме в Нижнем Тагиле
Взрыв в жилом доме в Нижнем Тагиле - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Пресс-служба МЧС РФ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – ПРАЙМ. В общей сложности при обрушении подъездом жилого дома в Нижнем Тагиле пострадало 26 человек, десять стали жертвами происшествия. Об этом рассказал начальник свердловского главного управления МЧС Виктор Теряев.
В том числе, по его словам, на текущий момент три человека находятся в больнице в тяжелом состоянии.
В четверг, 1 августа в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской улице. Отмечалось, что ЧП произошло в связи со взрывом газовоздушной смеси.
По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
 
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