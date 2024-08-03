https://1prime.ru/20240803/proisshestvie-850641047.html

При обрушении в доме в Нижнем Тагиле погибли пятеро детей

При обрушении в доме в Нижнем Тагиле погибли пятеро детей - 03.08.2024, ПРАЙМ

При обрушении в доме в Нижнем Тагиле погибли пятеро детей

В результате обрушения подъездов многоэтажного дома в Нижнем Тагиле погибло десять человек, среди них пять детей, следует из информации оперативных служб. | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T09:39+0300

2024-08-03T09:39+0300

2024-08-03T09:39+0300

происшествия

россия

свердловская область

происшествие

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/01/850597022_29:0:1252:688_1920x0_80_0_0_1842aa00b2e3b2e0c7ec4d85412ef67e.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – ПРАЙМ. В результате обрушения подъездов многоэтажного дома в Нижнем Тагиле погибло десять человек, среди них пять детей, следует из информации оперативных служб. Как, в свою очередь, рассказал глава Свердловской области Евгений Куйвашев, демонтаж в частично разрушенном доме будет завершен в течение двух или трех суток. В том числе, губернатор принял решение увеличить выплаты утратившим имущество после ЧП со 150 до 500 тысяч рублей.В четверг, 1 августа в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской улице. Отмечалось, что ЧП произошло в связи со взрывом газовоздушной смеси.По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

свердловская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, свердловская область, происшествие