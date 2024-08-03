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При обрушении в доме в Нижнем Тагиле погибли пятеро детей
При обрушении в доме в Нижнем Тагиле погибли пятеро детей - 03.08.2024, ПРАЙМ
При обрушении в доме в Нижнем Тагиле погибли пятеро детей
В результате обрушения подъездов многоэтажного дома в Нижнем Тагиле погибло десять человек, среди них пять детей, следует из информации оперативных служб. | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T09:39+0300
2024-08-03T09:39+0300
2024-08-03T09:39+0300
происшествия
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свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – ПРАЙМ. В результате обрушения подъездов многоэтажного дома в Нижнем Тагиле погибло десять человек, среди них пять детей, следует из информации оперативных служб. Как, в свою очередь, рассказал глава Свердловской области Евгений Куйвашев, демонтаж в частично разрушенном доме будет завершен в течение двух или трех суток. В том числе, губернатор принял решение увеличить выплаты утратившим имущество после ЧП со 150 до 500 тысяч рублей.В четверг, 1 августа в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской улице. Отмечалось, что ЧП произошло в связи со взрывом газовоздушной смеси.По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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россия, свердловская область, происшествие
Происшествия, РОССИЯ, Свердловская область, происшествие
При обрушении в доме в Нижнем Тагиле погибли пятеро детей
При обрушении части дома в Нижнем Тагиле погибли пятеро детей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – ПРАЙМ. В результате обрушения подъездов многоэтажного дома в Нижнем Тагиле погибло десять человек, среди них пять детей, следует из информации оперативных служб.
Как, в свою очередь, рассказал глава Свердловской области Евгений Куйвашев, демонтаж в частично разрушенном доме будет завершен в течение двух или трех суток. В том числе, губернатор принял решение увеличить выплаты утратившим имущество после ЧП со 150 до 500 тысяч рублей.
В четверг, 1 августа в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской улице. Отмечалось, что ЧП произошло в связи со взрывом газовоздушной смеси.
По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.