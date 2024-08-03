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Путин обсудил с Куйвашевым ЧП в Нижнем Тагиле
Путин обсудил с Куйвашевым ЧП в Нижнем Тагиле - 03.08.2024, ПРАЙМ
Путин обсудил с Куйвашевым ЧП в Нижнем Тагиле
Российский президент Владимир Путин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудили происшествие в Нижнем Тагиле. Об этом агентству РИА Новости... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T13:35+0300
2024-08-03T13:35+0300
2024-08-03T13:35+0300
происшествия
россия
частичное обрушение дома
свердловская область
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудили происшествие в Нижнем Тагиле. Об этом агентству РИА Новости рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее 1 августа в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской улице. Отмечалось, что ЧП произошло в связи со взрывом газовоздушной смеси.Так, Куйвашев доложил главе государства, что до конца следующей неделе будет завершена косплексная экспертиза по всему дому, которая определит дальнейшую судьбу дома. Кроме того, губернатор региона сообщил Путину, что все последствия взрыва газа в доме уже ликвидированы. По его словам, из-под завалов были спасены 16 человек.
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россия, частичное обрушение дома, свердловская область
Происшествия, РОССИЯ, частичное обрушение дома, Свердловская область
Путин обсудил с Куйвашевым ЧП в Нижнем Тагиле
Путин обсудил с Куйвашевым ликвидацию последствий взрыва газа в Нижнем Тагиле
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудили происшествие в Нижнем Тагиле. Об этом агентству РИА Новости рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее 1 августа в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской улице. Отмечалось, что ЧП произошло в связи со взрывом газовоздушной смеси.
Так, Куйвашев доложил главе государства, что до конца следующей неделе будет завершена косплексная экспертиза по всему дому, которая определит дальнейшую судьбу дома.
Кроме того, губернатор региона сообщил Путину, что все последствия взрыва газа в доме уже ликвидированы. По его словам, из-под завалов были спасены 16 человек.