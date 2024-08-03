https://1prime.ru/20240803/proisshestvie-850644554.html

Путин обсудил с Куйвашевым ЧП в Нижнем Тагиле

Путин обсудил с Куйвашевым ЧП в Нижнем Тагиле - 03.08.2024, ПРАЙМ

Путин обсудил с Куйвашевым ЧП в Нижнем Тагиле

Российский президент Владимир Путин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудили происшествие в Нижнем Тагиле. Об этом агентству РИА Новости... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T13:35+0300

2024-08-03T13:35+0300

2024-08-03T13:35+0300

происшествия

россия

частичное обрушение дома

свердловская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/19/850418638_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_440b8e3e36f035667f92cbe8a515425c.jpg

МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудили происшествие в Нижнем Тагиле. Об этом агентству РИА Новости рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее 1 августа в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской улице. Отмечалось, что ЧП произошло в связи со взрывом газовоздушной смеси.Так, Куйвашев доложил главе государства, что до конца следующей неделе будет завершена косплексная экспертиза по всему дому, которая определит дальнейшую судьбу дома. Кроме того, губернатор региона сообщил Путину, что все последствия взрыва газа в доме уже ликвидированы. По его словам, из-под завалов были спасены 16 человек.

свердловская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, частичное обрушение дома, свердловская область