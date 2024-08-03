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Непревзойденный потенциал. В Индии высоко оценили российские системы ПВО

Непревзойденный потенциал. В Индии высоко оценили российские системы ПВО - 03.08.2024, ПРАЙМ

Непревзойденный потенциал. В Индии высоко оценили российские системы ПВО

Российские системы ПВО С-400 продемонстрировали высокую эффективность в Индии. Комплексы успешно сбили все вражеские штурмовики в ходе учений, пишет независимый | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T12:21+0300

2024-08-03T12:21+0300

2024-08-03T12:21+0300

вооружения

с-400

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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Российские системы ПВО С-400 продемонстрировали высокую эффективность в Индии. Комплексы успешно сбили все вражеские штурмовики в ходе учений, пишет независимый геополитический и военный эксперт Драголюб Боснич для китайского издания infoBRICS.Как отмечается в статье, Индия высоко оценивает эффективность С-400 и планирует увеличить количество дивизионов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРоссия и Индия тесно сотрудничают в области военных технологий, включая гиперзвуковые ракеты. Индия интегрировала С-400 в свои ВВС и планирует модернизацию истребителей Су-30МКИ. Сотрудничество между странами позволяет обойти западные санкции и развивать передовые военные технологии.Как указывается в статье, для России комплексы ПВО являются одним из ключевых военных активов, обеспечивающих надлежащую защиту как наземных подразделений, так и стационарных стратегических объектов.Сейчас BrahMos Aerospace, совместное предприятие Индии и России, проводит испытания гиперзвуковой ракеты BrahMos-II, которая может значительно расширить индийский военный потенциал. Это, как добавляет автор, даст Нью-Дели непревзойденный потенциал не только на Глобальном Юге, но и на политическом Западе."Уже даже США признают, что Москва значительно опережает Вашингтон в области гиперзвуковых технологий", — подчеркивает Боснич.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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с-400, россия, индия, пво