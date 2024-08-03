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Непревзойденный потенциал. В Индии высоко оценили российские системы ПВО - 03.08.2024, ПРАЙМ
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Непревзойденный потенциал. В Индии высоко оценили российские системы ПВО
Непревзойденный потенциал. В Индии высоко оценили российские системы ПВО - 03.08.2024, ПРАЙМ
Непревзойденный потенциал. В Индии высоко оценили российские системы ПВО
Российские системы ПВО С-400 продемонстрировали высокую эффективность в Индии. Комплексы успешно сбили все вражеские штурмовики в ходе учений, пишет независимый | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T12:21+0300
2024-08-03T12:21+0300
вооружения
с-400
россия
индия
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Российские системы ПВО С-400 продемонстрировали высокую эффективность в Индии. Комплексы успешно сбили все вражеские штурмовики в ходе учений, пишет независимый геополитический и военный эксперт Драголюб Боснич для китайского издания infoBRICS.Как отмечается в статье, Индия высоко оценивает эффективность С-400 и планирует увеличить количество дивизионов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРоссия и Индия тесно сотрудничают в области военных технологий, включая гиперзвуковые ракеты. Индия интегрировала С-400 в свои ВВС и планирует модернизацию истребителей Су-30МКИ. Сотрудничество между странами позволяет обойти западные санкции и развивать передовые военные технологии.Как указывается в статье, для России комплексы ПВО являются одним из ключевых военных активов, обеспечивающих надлежащую защиту как наземных подразделений, так и стационарных стратегических объектов.Сейчас BrahMos Aerospace, совместное предприятие Индии и России, проводит испытания гиперзвуковой ракеты BrahMos-II, которая может значительно расширить индийский военный потенциал. Это, как добавляет автор, даст Нью-Дели непревзойденный потенциал не только на Глобальном Юге, но и на политическом Западе."Уже даже США признают, что Москва значительно опережает Вашингтон в области гиперзвуковых технологий", — подчеркивает Боснич.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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с-400, россия, индия, пво
Вооружения, С-400, РОССИЯ, ИНДИЯ, ПВО
12:21 03.08.2024
 
Непревзойденный потенциал. В Индии высоко оценили российские системы ПВО

infoBRICS: военные учения в Индии показали высокую эффективность С-400

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанк% Пусковые установки ЗРК С-400
% Пусковые установки ЗРК С-400 - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Российские системы ПВО С-400 продемонстрировали высокую эффективность в Индии. Комплексы успешно сбили все вражеские штурмовики в ходе учений, пишет независимый геополитический и военный эксперт Драголюб Боснич для китайского издания infoBRICS.
Как отмечается в статье, Индия высоко оценивает эффективность С-400 и планирует увеличить количество дивизионов.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Россия и Индия тесно сотрудничают в области военных технологий, включая гиперзвуковые ракеты. Индия интегрировала С-400 в свои ВВС и планирует модернизацию истребителей Су-30МКИ. Сотрудничество между странами позволяет обойти западные санкции и развивать передовые военные технологии.
Тактико-специальное учение ОТРК Искандер-М - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
Уничтожают украинскую ПВО. В США признали эффективность российских ракет
12 июля, 13:05
Как указывается в статье, для России комплексы ПВО являются одним из ключевых военных активов, обеспечивающих надлежащую защиту как наземных подразделений, так и стационарных стратегических объектов.
Сейчас BrahMos Aerospace, совместное предприятие Индии и России, проводит испытания гиперзвуковой ракеты BrahMos-II, которая может значительно расширить индийский военный потенциал. Это, как добавляет автор, даст Нью-Дели непревзойденный потенциал не только на Глобальном Юге, но и на политическом Западе.
"Уже даже США признают, что Москва значительно опережает Вашингтон в области гиперзвуковых технологий", — подчеркивает Боснич.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ВооруженияС-400РОССИЯИНДИЯПВО
 
 
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