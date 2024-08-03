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В России готовят новые территории со льготами для заводов - 03.08.2024, ПРАЙМ
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В России готовят новые территории со льготами для заводов
В России готовят новые территории со льготами для заводов - 03.08.2024, ПРАЙМ
В России готовят новые территории со льготами для заводов
Участок земли напротив станции метро "Дыбенко" может стать площадкой для расширения особой экономической зоны Санкт-Петербурга, пишет РБК. | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T21:37+0300
2024-08-03T21:37+0300
экономика
санкт-петербург
оэз
александр беглов
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Участок земли напротив станции метро "Дыбенко" может стать площадкой для расширения особой экономической зоны Санкт-Петербурга, пишет РБК.Губернатор Александр Беглов заявил о подготовке заявки в министерство экономического развития РФ. Он отметил, что город находится в процессе переговоров с иностранными инвесторами из Беларуси и стран СНГ о создании новых предприятий на территории особой экономической зоны Санкт-Петербурга.По оценке Министерства экономического развития России, в 2023 году петербургская особая экономическая зона продемонстрировала значительный рост эффективности, достигнув показателя в 97%.В настоящее время на двух действующих промышленных площадках — "Нойдорф" площадью 19 гектаров в Стрельне и "Новоорловской" площадью 163,3 гектара в Приморском районе — не осталось свободных мест.Помимо этого, город активно осваивает ещё две территории: территорию бывшего автозавода Toyota в Шушарах, которая занимает 127,2 гектара, и участок на Парнасе площадью 27,6 гектара.
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санкт-петербург, оэз, александр беглов
Экономика, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ОЭЗ, Александр Беглов
21:37 03.08.2024
 
В России готовят новые территории со льготами для заводов

В Санкт-Петербурге готовят расширение Особой экономической зоны

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБелые ночи в Санкт-Петербурге
Белые ночи в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Участок земли напротив станции метро "Дыбенко" может стать площадкой для расширения особой экономической зоны Санкт-Петербурга, пишет РБК.
Губернатор Александр Беглов заявил о подготовке заявки в министерство экономического развития РФ. Он отметил, что город находится в процессе переговоров с иностранными инвесторами из Беларуси и стран СНГ о создании новых предприятий на территории особой экономической зоны Санкт-Петербурга.
По оценке Министерства экономического развития России, в 2023 году петербургская особая экономическая зона продемонстрировала значительный рост эффективности, достигнув показателя в 97%.
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В настоящее время на двух действующих промышленных площадках — "Нойдорф" площадью 19 гектаров в Стрельне и "Новоорловской" площадью 163,3 гектара в Приморском районе — не осталось свободных мест.
Помимо этого, город активно осваивает ещё две территории: территорию бывшего автозавода Toyota в Шушарах, которая занимает 127,2 гектара, и участок на Парнасе площадью 27,6 гектара.
 
ЭкономикаСАНКТ-ПЕТЕРБУРГОЭЗАлександр Беглов
 
 
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