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В России готовят новые территории со льготами для заводов

В России готовят новые территории со льготами для заводов - 03.08.2024, ПРАЙМ

В России готовят новые территории со льготами для заводов

Участок земли напротив станции метро "Дыбенко" может стать площадкой для расширения особой экономической зоны Санкт-Петербурга, пишет РБК. | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T21:37+0300

2024-08-03T21:37+0300

2024-08-03T21:37+0300

экономика

санкт-петербург

оэз

александр беглов

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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Участок земли напротив станции метро "Дыбенко" может стать площадкой для расширения особой экономической зоны Санкт-Петербурга, пишет РБК.Губернатор Александр Беглов заявил о подготовке заявки в министерство экономического развития РФ. Он отметил, что город находится в процессе переговоров с иностранными инвесторами из Беларуси и стран СНГ о создании новых предприятий на территории особой экономической зоны Санкт-Петербурга.По оценке Министерства экономического развития России, в 2023 году петербургская особая экономическая зона продемонстрировала значительный рост эффективности, достигнув показателя в 97%.В настоящее время на двух действующих промышленных площадках — "Нойдорф" площадью 19 гектаров в Стрельне и "Новоорловской" площадью 163,3 гектара в Приморском районе — не осталось свободных мест.Помимо этого, город активно осваивает ещё две территории: территорию бывшего автозавода Toyota в Шушарах, которая занимает 127,2 гектара, и участок на Парнасе площадью 27,6 гектара.

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санкт-петербург, оэз, александр беглов