https://1prime.ru/20240803/seleznev-850644154.html
Вернувшийся по обмену Селезнев заявил, что в тюрьме в США его чуть не убили
Вернувшийся по обмену Селезнев заявил, что в тюрьме в США его чуть не убили - 03.08.2024, ПРАЙМ
Вернувшийся по обмену Селезнев заявил, что в тюрьме в США его чуть не убили
Роман Селезнев, который вернулся на родину в рамках обмена заключенными России с США, рассказал об условиях в американских тюрьмах, в которых ему приходилось... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T12:50+0300
2024-08-03T12:50+0300
2024-08-03T12:51+0300
россия
сша
тюрьма
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Роман Селезнев, который вернулся на родину в рамках обмена заключенными России с США, рассказал об условиях в американских тюрьмах, в которых ему приходилось находиться.Так, бывший заключенный отмечает, что за десять лет пребывания в заключении он сменил несколько тюрем. По его словам, за это время его два раза чуть не убили.Селезнев добавил, что в тюрьме с ним обращались очень плохо, а также сажали в карцер. Более того, он упомянул, что условия в камерах и отношение администраций учреждений были плохие. Ранее в четверг 1 августа произошел обмен заключенными между Россией и США. На родину вернулись восемь россиян, в том числе осужденный в Германии Вадим Соколов (Красиков), Владислав Клюшин, Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.Сообщалось, что российский президент Владимир Путин принял решение самостоятельно встретить их в аэропорту, чтобы лично поприветствовать и отдать дань уважения. Позднее глава государства подписал указы о помиловании бывших заключенных.
https://1prime.ru/20240803/ukraina-850643779.html
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россия, сша, тюрьма
Вернувшийся по обмену Селезнев заявил, что в тюрьме в США его чуть не убили
Возвращенный в РФ Роман Селезнев заявил, что его чуть не убили в тюрьме США
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Роман Селезнев, который вернулся на родину в рамках обмена заключенными России с США, рассказал об условиях в американских тюрьмах, в которых ему приходилось находиться.
Так, бывший заключенный отмечает, что за десять лет пребывания в заключении он сменил несколько тюрем. По его словам, за это время его два раза чуть не убили.
Селезнев добавил, что в тюрьме с ним обращались очень плохо, а также сажали в карцер. Более того, он упомянул, что условия в камерах и отношение администраций учреждений были плохие.
Ранее в четверг 1 августа произошел обмен заключенными между Россией и США. На родину вернулись восемь россиян, в том числе осужденный в Германии Вадим Соколов (Красиков), Владислав Клюшин, Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
Сообщалось, что российский президент Владимир Путин принял решение самостоятельно встретить их в аэропорту, чтобы лично поприветствовать и отдать дань уважения. Позднее глава государства подписал указы о помиловании бывших заключенных.
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