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В Германии раскритиковали Шольца за решение разместить ракеты США - 03.08.2024, ПРАЙМ
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В Германии раскритиковали Шольца за решение разместить ракеты США
В Германии раскритиковали Шольца за решение разместить ракеты США - 03.08.2024, ПРАЙМ
В Германии раскритиковали Шольца за решение разместить ракеты США
Заявления канцлера Германии Олафа Шольца о размещении американских ракет на территории страны в обход бундестага и собственной фракции СДПГ представляет собой... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T09:33+0300
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россия
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ракеты
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БЕРЛИН, 3 авг - ПРАЙМ. Заявления канцлера Германии Олафа Шольца о размещении американских ракет на территории страны в обход бундестага и собственной фракции СДПГ представляет собой акт агрессии против России, отметил агентству РИА Новости депутат немецкого парламента от партии "Левые" Зёрен Пелльманн.По его словам, такой подход Шольца является "путчеобразным", так как решение канцлера было единоличным. Отмечается, что он согласовал его лишь с властями США и, вероятно, с главой немецкого Минобороны Борисом Писториусом. Как добавил депутат, согласно опросу, на территории ФРГ количество противников размещения американского вооружения составляет 49 процентов, в то же время на территории бывшей ГДР число несогласных достигло 74 процентов.В том числе, как упомянул Пелльман, Шольц недавно "ошарашил" депутатов тем, что анонсировал создание специального фонда для бундесвера в 100 миллиардов евро.Ранее поступала информация, что власти Германии и администрация США приняли решение разместить американские высокоточные ракеты на территории ФРГ, начиная с 2026 года.
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россия, сша, германия, ракеты
РОССИЯ, США, ГЕРМАНИЯ, ракеты
09:33 03.08.2024
 
В Германии раскритиковали Шольца за решение разместить ракеты США

Депутат назвал решение Шольца раззместить ракеты США "путчеобразным" подходом

© Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЭкстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
Экстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
© Павел Бедняков
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БЕРЛИН, 3 авг - ПРАЙМ. Заявления канцлера Германии Олафа Шольца о размещении американских ракет на территории страны в обход бундестага и собственной фракции СДПГ представляет собой акт агрессии против России, отметил агентству РИА Новости депутат немецкого парламента от партии "Левые" Зёрен Пелльманн.
По его словам, такой подход Шольца является "путчеобразным", так как решение канцлера было единоличным. Отмечается, что он согласовал его лишь с властями США и, вероятно, с главой немецкого Минобороны Борисом Писториусом.
Как добавил депутат, согласно опросу, на территории ФРГ количество противников размещения американского вооружения составляет 49 процентов, в то же время на территории бывшей ГДР число несогласных достигло 74 процентов.
В том числе, как упомянул Пелльман, Шольц недавно "ошарашил" депутатов тем, что анонсировал создание специального фонда для бундесвера в 100 миллиардов евро.
Ранее поступала информация, что власти Германии и администрация США приняли решение разместить американские высокоточные ракеты на территории ФРГ, начиная с 2026 года.
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РОССИЯСШАГЕРМАНИЯракеты
 
 
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