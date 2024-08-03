https://1prime.ru/20240803/spetsoperatsiya-850646917.html

"Полнейший крах". В США заговорили об окончании спецоперации

"Полнейший крах". В США заговорили об окончании спецоперации - 03.08.2024, ПРАЙМ

"Полнейший крах". В США заговорили об окончании спецоперации

В конце украинского конфликта Вооруженные силы Украины будут разгромлены на линии фронта. Такое мнение YouTube-каналу Judging Freedom высказал политолог из США... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T16:31+0300

2024-08-03T16:31+0300

2024-08-03T16:31+0300

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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. В конце украинского конфликта Вооруженные силы Украины будут разгромлены на линии фронта. Такое мнение YouTube-каналу Judging Freedom высказал политолог из США Джон Миршаймер.Так, по словам эксперта, пока украинцы не потерпят крах на фронте, урегулирование конфликта так и не будет возможным. Он добавил, что ни Киев, ни Запад не могут ничего сделать с тем, что российские военные уничтожают украинских. "Говоря более общими словами, украинцы и Запад вместе не могут решить эту проблему, так что то, что будет, — только хуже. <…> Украинцы в большой беде ", — резюмировал Миршаймер.Накануне Министерство обороны России сообщило, что за прошедшую неделю российские ВС нанесли 11 групповых высокоточных ударов с применением ударных беспилотных летательных аппаратов.

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россия, украина, сша, сво