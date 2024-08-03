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"Полнейший крах". В США заговорили об окончании спецоперации
"Полнейший крах". В США заговорили об окончании спецоперации - 03.08.2024, ПРАЙМ
"Полнейший крах". В США заговорили об окончании спецоперации
В конце украинского конфликта Вооруженные силы Украины будут разгромлены на линии фронта. Такое мнение YouTube-каналу Judging Freedom высказал политолог из США... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T16:31+0300
2024-08-03T16:31+0300
2024-08-03T16:31+0300
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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. В конце украинского конфликта Вооруженные силы Украины будут разгромлены на линии фронта. Такое мнение YouTube-каналу Judging Freedom высказал политолог из США Джон Миршаймер.Так, по словам эксперта, пока украинцы не потерпят крах на фронте, урегулирование конфликта так и не будет возможным. Он добавил, что ни Киев, ни Запад не могут ничего сделать с тем, что российские военные уничтожают украинских. "Говоря более общими словами, украинцы и Запад вместе не могут решить эту проблему, так что то, что будет, — только хуже. <…> Украинцы в большой беде ", — резюмировал Миршаймер.Накануне Министерство обороны России сообщило, что за прошедшую неделю российские ВС нанесли 11 групповых высокоточных ударов с применением ударных беспилотных летательных аппаратов.
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РОССИЯ, УКРАИНА, США, СВО
"Полнейший крах". В США заговорили об окончании спецоперации
Миршаймер: конфликт на Украине закончится полнейшим крахом ВСУ
МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ.
В конце украинского конфликта Вооруженные силы Украины будут разгромлены на линии фронта. Такое мнение YouTube-каналу Judging Freedom
высказал политолог из США Джон Миршаймер.
Так, по словам эксперта, пока украинцы не потерпят крах на фронте, урегулирование конфликта так и не будет возможным. Он добавил, что ни Киев, ни Запад не могут ничего сделать с тем, что российские военные уничтожают украинских.
"Говоря более общими словами, украинцы и Запад вместе не могут решить эту проблему, так что то, что будет, — только хуже. <…> Украинцы в большой беде ", — резюмировал Миршаймер.
Накануне Министерство обороны России сообщило, что за прошедшую неделю российские ВС нанесли 11 групповых высокоточных ударов с применением ударных беспилотных летательных аппаратов.
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