Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У следствия есть как минимум 10 свидетелей по делу сенатора Савельева - 03.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240803/svidetel-850650132.html
У следствия есть как минимум 10 свидетелей по делу сенатора Савельева
У следствия есть как минимум 10 свидетелей по делу сенатора Савельева - 03.08.2024, ПРАЙМ
У следствия есть как минимум 10 свидетелей по делу сенатора Савельева
У следственных органов есть как минимум 10 свидетелей по уголовному делу сенатора Дмитрия Савельева о подготовке убийства бизнесмена, следует из материалов,... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T23:52+0300
2024-08-03T23:52+0300
россия
суд
сенатор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_7b5531a6d631787092141dc7375580d6.jpg
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. У следственных органов есть как минимум 10 свидетелей по уголовному делу сенатора Дмитрия Савельева о подготовке убийства бизнесмена, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости. У следствия есть не менее десяти свидетелей по этому уголовному делу.Обвиняемыми по этому делу являются Александр Савельев, ветеран войны в Афганистане Юрий Нефёдов и, как сообщалось в издании "Коммерсант", их родственник Дюков. По данным Следственного комитета, в августе 2023 года Савельев поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому он испытывал неприязнь. Правоохранительным органам стало известно об этом, и для разоблачения преступников была организована инсценировка убийства. После того как информация о мнимом убийстве была получена, Савельев передал соучастнику обещанное вознаграждение.
https://1prime.ru/20240803/moshennichestvo-850649902.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_c846d3c29c175388b5b8d0ac38506aef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, суд, сенатор
РОССИЯ, суд, сенатор
23:52 03.08.2024
 
У следствия есть как минимум 10 свидетелей по делу сенатора Савельева

У следствия есть как минимум десять свидетелей по делу сенатора Савельева

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. У следственных органов есть как минимум 10 свидетелей по уголовному делу сенатора Дмитрия Савельева о подготовке убийства бизнесмена, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
У следствия есть не менее десяти свидетелей по этому уголовному делу.
Обвиняемыми по этому делу являются Александр Савельев, ветеран войны в Афганистане Юрий Нефёдов и, как сообщалось в издании "Коммерсант", их родственник Дюков.
Машина Росгвардия - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
Первого фигуранта по делу сенатора Савельева арестовали еще в марте
Вчера, 23:03
По данным Следственного комитета, в августе 2023 года Савельев поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому он испытывал неприязнь. Правоохранительным органам стало известно об этом, и для разоблачения преступников была организована инсценировка убийства. После того как информация о мнимом убийстве была получена, Савельев передал соучастнику обещанное вознаграждение.
 
РОССИЯсудсенатор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала