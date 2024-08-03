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У следствия есть как минимум 10 свидетелей по делу сенатора Савельева
У следствия есть как минимум 10 свидетелей по делу сенатора Савельева - 03.08.2024, ПРАЙМ
У следствия есть как минимум 10 свидетелей по делу сенатора Савельева
У следственных органов есть как минимум 10 свидетелей по уголовному делу сенатора Дмитрия Савельева о подготовке убийства бизнесмена, следует из материалов,... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T23:52+0300
2024-08-03T23:52+0300
2024-08-03T23:52+0300
россия
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. У следственных органов есть как минимум 10 свидетелей по уголовному делу сенатора Дмитрия Савельева о подготовке убийства бизнесмена, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости. У следствия есть не менее десяти свидетелей по этому уголовному делу.Обвиняемыми по этому делу являются Александр Савельев, ветеран войны в Афганистане Юрий Нефёдов и, как сообщалось в издании "Коммерсант", их родственник Дюков. По данным Следственного комитета, в августе 2023 года Савельев поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому он испытывал неприязнь. Правоохранительным органам стало известно об этом, и для разоблачения преступников была организована инсценировка убийства. После того как информация о мнимом убийстве была получена, Савельев передал соучастнику обещанное вознаграждение.
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россия, суд, сенатор
У следствия есть как минимум 10 свидетелей по делу сенатора Савельева
У следствия есть как минимум десять свидетелей по делу сенатора Савельева
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. У следственных органов есть как минимум 10 свидетелей по уголовному делу сенатора Дмитрия Савельева о подготовке убийства бизнесмена, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
У следствия есть не менее десяти свидетелей по этому уголовному делу.
Обвиняемыми по этому делу являются Александр Савельев, ветеран войны в Афганистане Юрий Нефёдов и, как сообщалось в издании "Коммерсант
", их родственник Дюков.
Первого фигуранта по делу сенатора Савельева арестовали еще в марте
По данным Следственного комитета, в августе 2023 года Савельев поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому он испытывал неприязнь. Правоохранительным органам стало известно об этом, и для разоблачения преступников была организована инсценировка убийства. После того как информация о мнимом убийстве была получена, Савельев передал соучастнику обещанное вознаграждение.