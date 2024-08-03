https://1prime.ru/20240803/tanzaniya-850640915.html

Посол России: танзанийцы хотят. чтобы россияне снова ездили на их курорты

Посол России: танзанийцы хотят. чтобы россияне снова ездили на их курорты - 03.08.2024, ПРАЙМ

Посол России: танзанийцы хотят. чтобы россияне снова ездили на их курорты

Турпоток между Москвой и Додомой может увеличиться в ближайшей перспективе в связи с регулярными запросами от представителей туристического бизнеса с обеих... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T09:38+0300

2024-08-03T09:38+0300

2024-08-03T09:38+0300

танзания

выездной туризм

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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Турпоток между Москвой и Додомой может увеличиться в ближайшей перспективе в связи с регулярными запросами от представителей туристического бизнеса с обеих сторон, танзанийцы хотят вернуть свои курорты в число излюбленны мест отдыха россиян, заявил в интервью РИА Новости посол в Танзании Андрей Аветисян. "С учетом подписанного в июне соглашения о воздушном сообщении и регулярных запросов от представителей туристического бизнеса с обеих сторон можно уверено говорить о возможном увеличении турпотока в ближайшей перспективе", - сказал Аветисян. Отвечая на вопрос о дате запуска прямых рейсов между странами, посол отметил, что называть ее сейчас преждевременно, так как она зависит от целого ряда факторов, прежде всего от планов авиакомпаний. По его словам, увеличению турпотока будет способствовать работа карт "МИР" на территории этой африканской страны. "Танзанийцы хорошо помнят высокие показатели посещения Занзибара туристами из России в пандемийный период и хотели бы по возможности вернуть свои курорты в число излюбленных мест отдыха россиян. Возможность безналичной оплаты товаров и услуг будет этому способствовать, и танзанийцы это понимают", - сказал Аветисян. Посол подчеркнул, что переговоры по этому вопросу ведутся центробанками стран при участии российского посольства, но прогнозы по срокам их завершения давать не стоит. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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танзания, выездной туризм