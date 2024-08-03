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Названа продукция, которая импортируется в Россию из Танзании

Названа продукция, которая импортируется в Россию из Танзании - 03.08.2024, ПРАЙМ

Названа продукция, которая импортируется в Россию из Танзании

Возобновление прямого авиасообщение России и Танзании будет способствовать импорту цветов в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол в Танзании Андрей Аветисян. | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T10:33+0300

2024-08-03T10:33+0300

2024-08-03T10:33+0300

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цветы

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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Возобновление прямого авиасообщение России и Танзании будет способствовать импорту цветов в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол в Танзании Андрей Аветисян. "Полагаю, что возобновление прямого авиасообщения, безусловно, будет способствовать торговле и этим товаром (цветами — ред.)", — сказал Аветисян, отметив, что ключевую роль играет логистика, так как цветы — скоропортящийся продукт. Он подчеркнул, что посольство последовательно проводит работу по повышению осведомленности российских предпринимателей о возможностях местного сельскохозяйственного рынка и способствует налаживанию прямых контактов между импортерами и экспортерами. "С этой целью нами проводятся в формате ВКС круглые столы крупных отраслевых компаний обеих стран, на которых детально прорабатываются модальности торговых операций", - рассказал посол. По его словам, что российское посольство соединило и содействовало диалогу компаний, торгующих кофе, орехами кешью и удобрениями. "Видя реальные результаты от данной инициативы, собираемся продолжать эту работу. Тем более, что местные тропические фрукты и морепродукты весьма конкурентоспособны", - заключил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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россия, танзания, кофе, цветы