Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа продукция, которая импортируется в Россию из Танзании - 03.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240803/tanzaniya-850642327.html
Названа продукция, которая импортируется в Россию из Танзании
Названа продукция, которая импортируется в Россию из Танзании - 03.08.2024, ПРАЙМ
Названа продукция, которая импортируется в Россию из Танзании
Возобновление прямого авиасообщение России и Танзании будет способствовать импорту цветов в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол в Танзании Андрей Аветисян. | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T10:33+0300
2024-08-03T10:33+0300
экономика
россия
танзания
кофе
цветы
https://cdnn.1prime.ru/img/80434/68/804346807_0:0:3246:1827_1920x0_80_0_0_01d4e85c95fb67145ced0752df09a541.jpg
МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Возобновление прямого авиасообщение России и Танзании будет способствовать импорту цветов в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол в Танзании Андрей Аветисян. "Полагаю, что возобновление прямого авиасообщения, безусловно, будет способствовать торговле и этим товаром (цветами — ред.)", — сказал Аветисян, отметив, что ключевую роль играет логистика, так как цветы — скоропортящийся продукт. Он подчеркнул, что посольство последовательно проводит работу по повышению осведомленности российских предпринимателей о возможностях местного сельскохозяйственного рынка и способствует налаживанию прямых контактов между импортерами и экспортерами. "С этой целью нами проводятся в формате ВКС круглые столы крупных отраслевых компаний обеих стран, на которых детально прорабатываются модальности торговых операций", - рассказал посол. По его словам, что российское посольство соединило и содействовало диалогу компаний, торгующих кофе, орехами кешью и удобрениями. "Видя реальные результаты от данной инициативы, собираемся продолжать эту работу. Тем более, что местные тропические фрукты и морепродукты весьма конкурентоспособны", - заключил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/20240803/almazy-850639430.html
танзания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80434/68/804346807_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_6e1b1142ed521d953a2acf8ac0e6c081.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, танзания, кофе, цветы
Экономика, РОССИЯ, ТАНЗАНИЯ, кофе, цветы
10:33 03.08.2024
 
Названа продукция, которая импортируется в Россию из Танзании

Посол России рассказал об импорте цветов, кофе и кешью из Танзании

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПроизводство кофе
Производство кофе - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Возобновление прямого авиасообщение России и Танзании будет способствовать импорту цветов в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол в Танзании Андрей Аветисян.
"Полагаю, что возобновление прямого авиасообщения, безусловно, будет способствовать торговле и этим товаром (цветами — ред.)", — сказал Аветисян, отметив, что ключевую роль играет логистика, так как цветы — скоропортящийся продукт.
Он подчеркнул, что посольство последовательно проводит работу по повышению осведомленности российских предпринимателей о возможностях местного сельскохозяйственного рынка и способствует налаживанию прямых контактов между импортерами и экспортерами.
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
Посол России оценил взаимодействие с Танзанией на мировом рынке алмазов
08:23
"С этой целью нами проводятся в формате ВКС круглые столы крупных отраслевых компаний обеих стран, на которых детально прорабатываются модальности торговых операций", - рассказал посол.
По его словам, что российское посольство соединило и содействовало диалогу компаний, торгующих кофе, орехами кешью и удобрениями. "Видя реальные результаты от данной инициативы, собираемся продолжать эту работу. Тем более, что местные тропические фрукты и морепродукты весьма конкурентоспособны", - заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯТАНЗАНИЯкофецветы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала