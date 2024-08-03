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Теплоход "К.А. Тимирязев" сняли с мели
Теплоход "К.А. Тимирязев" сняли с мели - 03.08.2024, ПРАЙМ
Теплоход "К.А. Тимирязев" сняли с мели
Теплоход "К.А. Тимирязев", который накануне сел на мель у острова Коневец в Ладожском озере, сняли с нее в субботу утром, сообщили в администрации... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T09:03+0300
2024-08-03T09:03+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – ПРАЙМ. Теплоход "К.А. Тимирязев", который накануне сел на мель у острова Коневец в Ладожском озере, сняли с нее в субботу утром, сообщили в администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей. "Сняли с мели в 6.40", – сказал РИА Новости собеседник агентства.Подробностей не приводится. Ранее в ведомстве сообщали, что теплоход "К.А. Тимирязев" могут снять с мели в ночь на субботу. Днем в пятницу днем при содействии работников управления МЧС по Ленинградской области с теплохода сняли пассажиров, которые при следовании по своим маршрутам должны вовремя пересесть на другие виды транспорта. Теплоход "К.А. Тимирязев", который шел с острова Валаам в Санкт-Петербург, сел на мель в пятницу. На борту судна находились 170 пассажиров и 47 членов экипажа. Никто не пострадал. Повреждений на судне нет, судоходству не препятствует.
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речной флот, внутренний туризм, ленинградская область, мчс россии
Происшествия, речной флот, внутренний туризм, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, МЧС России
Теплоход "К.А. Тимирязев" сняли с мели
Теплоход "К.А. Тимирязев" сняли с мели у острова Коневец на Ладожском озере
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – ПРАЙМ. Теплоход "К.А. Тимирязев", который накануне сел на мель у острова Коневец в Ладожском озере, сняли с нее в субботу утром, сообщили в администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей.
"Сняли с мели в 6.40", – сказал РИА Новости собеседник агентства.
Подробностей не приводится.
Ранее в ведомстве сообщали, что теплоход "К.А. Тимирязев" могут снять с мели в ночь на субботу. Днем в пятницу днем при содействии работников управления МЧС по Ленинградской области с теплохода сняли пассажиров, которые при следовании по своим маршрутам должны вовремя пересесть на другие виды транспорта.
Теплоход "К.А. Тимирязев", который шел с острова Валаам в Санкт-Петербург, сел на мель в пятницу. На борту судна находились 170 пассажиров и 47 членов экипажа. Никто не пострадал. Повреждений на судне нет, судоходству не препятствует.
Севший на мель теплоход перекрыл Канал имени Москвы