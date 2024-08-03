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Теплоход "К.А. Тимирязев" сняли с мели

Теплоход "К.А. Тимирязев" сняли с мели - 03.08.2024, ПРАЙМ

Теплоход "К.А. Тимирязев" сняли с мели

Теплоход "К.А. Тимирязев", который накануне сел на мель у острова Коневец в Ладожском озере, сняли с нее в субботу утром, сообщили в администрации... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T09:03+0300

2024-08-03T09:03+0300

2024-08-03T09:03+0300

происшествия

речной флот

внутренний туризм

ленинградская область

мчс россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – ПРАЙМ. Теплоход "К.А. Тимирязев", который накануне сел на мель у острова Коневец в Ладожском озере, сняли с нее в субботу утром, сообщили в администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей. "Сняли с мели в 6.40", – сказал РИА Новости собеседник агентства.Подробностей не приводится. Ранее в ведомстве сообщали, что теплоход "К.А. Тимирязев" могут снять с мели в ночь на субботу. Днем в пятницу днем при содействии работников управления МЧС по Ленинградской области с теплохода сняли пассажиров, которые при следовании по своим маршрутам должны вовремя пересесть на другие виды транспорта. Теплоход "К.А. Тимирязев", который шел с острова Валаам в Санкт-Петербург, сел на мель в пятницу. На борту судна находились 170 пассажиров и 47 членов экипажа. Никто не пострадал. Повреждений на судне нет, судоходству не препятствует.

https://1prime.ru/20211009/834923188.html

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речной флот, внутренний туризм, ленинградская область, мчс россии