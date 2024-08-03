Рубль сохранился на максимумах за месяц

МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. На прошлой неделе курс российской валюты к юаню опять стабилизировался, но уже на уровнях максимумов c начала июля, на которые он вышел неделе ранее.Поддержка рубля от продажи валюты экспортерами ослабла с окончанием налогового периода июля. Однако интерес к российской валюте оставался сдержанным на фоне сохраняющихся сложностей с трансграничными расчетами импортеров. Отсрочка санкционных действий США в отношении Московской биржи и ее инфраструктуры также стабилизировала курс российской валюты.В итоге, юань на Мосбирже провел неделю в сузившемся коридоре: 11,73-11,9 рубля. При этом дни снижения валюты КНР преобладали на неделе.В целом же, за неделю, курс юаня на Мосбирже снизился на 9 копеек до 11,76 рубля. Курс доллара за неделю подрос на 13 копеек до 85,7 рубля, евро – снизился на 43 копейки, до 92,83 рубля (для расчетов использован официальный курс Банка России).Это в целом не соответствует динамике доллара к юаню на форексе, где валюта США упала за неделю от 7,25 до 7,16 юаня, а в моменте падала до 7,1569 юаня – минимума с 25 января. При этом в пересчете через рублевые курсы доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,287 юаня, то есть на 1,8% дороже форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели снизилась до 6,63 тысячи против 6,92 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ ПОЛУЧАЛ ВЕРБАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУРубль начал рабочую неделю попытками роста против юаня, которые поддерживались продажами экспортерами валюты под уплату рублевых налоговых платежей в бюджет. Однако пик налогов прошел, и рубль в середине недели просел.В то же время, рубль получал поддержку от вербальных интервенций высокопоставленных лиц. Так, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации, заявила, что периода высоких ставок России не избежать, без этого инфляцию не снизить.Поддержка пришла и от главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Никому не нравится высокая ключевая ставка в РФ, но важно обеспечить макрофинансовую стабильность и обуздать инфляцию, заявила она, тем самым поддержав жесткий курс ЦБ РФ, который традиционно играет на руку национальной валюте.ПРОГНОЗЫВторую половину рабочей недели рубль провел в росте против юаня, возвращая утраченные в первой половине недели позиции. При этом завершение налогового периода и начало нового месяца игнорировалось участниками рынка.Определенное стабилизируюещее влияние на российский валютный рынок оказала новость о том, что министерство финансов США продлило разрешение на операции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ), а также Национальным расчетным депозитарием (НРД) до 12 октября.Минфин США 12 июня ввел новый пакет санкций в отношении России, в список, в частности, попали Московская биржа, НРД и НКЦ. Управление американского минфина по контролю за иностранными активами (OFAC) тогда же определило крайний срок сворачивания операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ - 13 августа. Теперь этот срок продлен на два месяца.Таким образом, один из факторов появления возможных неприятных сюрпризов августа нивелирован, и начавшийся месяц может стать не таким традиционно сложным для рубля, как это в последние годы складывалось.Продажа валюты Центробанком РФ, в новом месячном периоде, скорее всего, сохранится, а курс – пока останется неподалеку от ключевого уровня 12 рублей – пока снизу от него.
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. На прошлой неделе курс российской валюты к юаню опять стабилизировался, но уже на уровнях максимумов c начала июля, на которые он вышел неделе ранее.
Поддержка рубля от продажи валюты экспортерами ослабла с окончанием налогового периода июля. Однако интерес к российской валюте оставался сдержанным на фоне сохраняющихся сложностей с трансграничными расчетами импортеров. Отсрочка санкционных действий США в отношении Московской биржи и ее инфраструктуры также стабилизировала курс российской валюты.
В итоге, юань на Мосбирже провел неделю в сузившемся коридоре: 11,73-11,9 рубля. При этом дни снижения валюты КНР преобладали на неделе.
В целом же, за неделю, курс юаня на Мосбирже снизился на 9 копеек до 11,76 рубля. Курс доллара за неделю подрос на 13 копеек до 85,7 рубля, евро – снизился на 43 копейки, до 92,83 рубля (для расчетов использован официальный курс Банка России).
Это в целом не соответствует динамике доллара к юаню на форексе, где валюта США упала за неделю от 7,25 до 7,16 юаня, а в моменте падала до 7,1569 юаня – минимума с 25 января. При этом в пересчете через рублевые курсы доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,287 юаня, то есть на 1,8% дороже форекса.
Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели снизилась до 6,63 тысячи против 6,92 тысячи неделей ранее.
РУБЛЬ ПОЛУЧАЛ ВЕРБАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ
Рубль начал рабочую неделю попытками роста против юаня, которые поддерживались продажами экспортерами валюты под уплату рублевых налоговых платежей в бюджет. Однако пик налогов прошел, и рубль в середине недели просел.
В то же время, рубль получал поддержку от вербальных интервенций высокопоставленных лиц. Так, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации, заявила, что периода высоких ставок России не избежать, без этого инфляцию не снизить.
Поддержка пришла и от главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Никому не нравится высокая ключевая ставка в РФ, но важно обеспечить макрофинансовую стабильность и обуздать инфляцию, заявила она, тем самым поддержав жесткий курс ЦБ РФ, который традиционно играет на руку национальной валюте.
ПРОГНОЗЫ
Вторую половину рабочей недели рубль провел в росте против юаня, возвращая утраченные в первой половине недели позиции. При этом завершение налогового периода и начало нового месяца игнорировалось участниками рынка.
Определенное стабилизируюещее влияние на российский валютный рынок оказала новость о том, что министерство финансов США продлило разрешение на операции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ), а также Национальным расчетным депозитарием (НРД) до 12 октября.
Минфин США 12 июня ввел новый пакет санкций в отношении России, в список, в частности, попали Московская биржа, НРД и НКЦ. Управление американского минфина по контролю за иностранными активами (OFAC) тогда же определило крайний срок сворачивания операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ - 13 августа. Теперь этот срок продлен на два месяца.
Таким образом, один из факторов появления возможных неприятных сюрпризов августа нивелирован, и начавшийся месяц может стать не таким традиционно сложным для рубля, как это в последние годы складывалось.
Продажа валюты Центробанком РФ, в новом месячном периоде, скорее всего, сохранится, а курс – пока останется неподалеку от ключевого уровня 12 рублей – пока снизу от него.
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