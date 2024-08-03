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В Венгрии раскрыли, кто стоит за остановкой транзита нефти через Украину

В Венгрии раскрыли, кто стоит за остановкой транзита нефти через Украину - 03.08.2024, ПРАЙМ

В Венгрии раскрыли, кто стоит за остановкой транзита нефти через Украину

Остановку транзита нефти через Украину в Венгрию и Словакию координировали из Брюсселя, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T21:09+0300

2024-08-03T21:09+0300

2024-08-03T21:09+0300

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БУДАПЕШТ, 3 авг - ПРАЙМ. Остановку транзита нефти через Украину в Венгрию и Словакию координировали из Брюсселя, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. "События и мои переговоры последних дней подтвердили мои ощущения, что речь идет о процессе, координированном из Брюсселя", - сказал Сийярто.Он отметил, что Брюссель велел Украине остановить транзит нефти в Венгрию и СловакиюПо его словам, Евросоюз не может принять тот факт, что Венгрия, несмотря на давление, продолжает проводить свою политику, направленную на достижение мира.Министр добавил, что Евросоюз ослабел, но не настолько, чтобы не иметь возможности повлиять на страну-кандидата, если она создаёт угрозу энергоснабжению двух стран-членов.

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словакия, венгрия, транзит, транзит нефти, транзит российской нефти, украина, ес