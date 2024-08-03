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Россияне отдали предпочтение одной стране в путешествиях - 03.08.2024, ПРАЙМ
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Россияне отдали предпочтение одной стране в путешествиях
Россияне отдали предпочтение одной стране в путешествиях - 03.08.2024, ПРАЙМ
Россияне отдали предпочтение одной стране в путешествиях
В первом квартале текущего года количество поездок россиян в Китай увеличилось в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T16:07+0300
2024-08-03T16:11+0300
экономика
россия
туризм
китай
турция
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. В первом квартале текущего года количество поездок россиян в Китай увеличилось в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Пограничной службы ФСБ, обнародованных Росстатом. За указанный период из России было совершено 5,3 млн поездок, что больше, чем 4,8 млн поездок, совершённых в первом квартале 2023 года.Самым популярным направлением для путешествий у россиян остаётся Абхазия: за первый квартал 2024 года туда было совершено почти 900 тысяч поездок. На втором месте — Турция (643,8 тысячи поездок), затем идут Объединённые Арабские Эмираты (572,2 тысячи поездок), Казахстан (486,9 тысячи поездок), Таиланд (486,8 тысячи поездок), Китай (326,9 тысячи поездок), Египет (300,4 тысячи поездок) и Грузия (196,8 тысячи поездок). Замыкает десятку Эстония — туда из России в первом квартале было совершено 155,5 тысячи поездок.В эти страны россияне ездили чаще, чем раньше. Согласно статистике, в первом квартале 2023 года в Китай было совершено 77,7 тысяч поездок, что в четыре раза больше, чем в предыдущие периоды. Однако наблюдается снижение количества поездок в Турцию (на 1,5%), в Казахстан (на 12,6%) и в Армению (почти на 15%).
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россия, туризм, китай, турция
Экономика, РОССИЯ, Туризм, КИТАЙ, ТУРЦИЯ
16:07 03.08.2024 (обновлено: 16:11 03.08.2024)
 
Россияне отдали предпочтение одной стране в путешествиях

ФСБ: россияне в I квартале 2024 г вчетверо чаще ездили в Китай, чем год назад

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. В первом квартале текущего года количество поездок россиян в Китай увеличилось в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Пограничной службы ФСБ, обнародованных Росстатом.
За указанный период из России было совершено 5,3 млн поездок, что больше, чем 4,8 млн поездок, совершённых в первом квартале 2023 года.
Самым популярным направлением для путешествий у россиян остаётся Абхазия: за первый квартал 2024 года туда было совершено почти 900 тысяч поездок. На втором месте — Турция (643,8 тысячи поездок), затем идут Объединённые Арабские Эмираты (572,2 тысячи поездок), Казахстан (486,9 тысячи поездок), Таиланд (486,8 тысячи поездок), Китай (326,9 тысячи поездок), Египет (300,4 тысячи поездок) и Грузия (196,8 тысячи поездок). Замыкает десятку Эстония — туда из России в первом квартале было совершено 155,5 тысячи поездок.
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В эти страны россияне ездили чаще, чем раньше. Согласно статистике, в первом квартале 2023 года в Китай было совершено 77,7 тысяч поездок, что в четыре раза больше, чем в предыдущие периоды. Однако наблюдается снижение количества поездок в Турцию (на 1,5%), в Казахстан (на 12,6%) и в Армению (почти на 15%).
 
ЭкономикаРОССИЯТуризмКИТАЙТУРЦИЯ
 
 
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