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Россияне отдали предпочтение одной стране в путешествиях

Россияне отдали предпочтение одной стране в путешествиях - 03.08.2024, ПРАЙМ

Россияне отдали предпочтение одной стране в путешествиях

В первом квартале текущего года количество поездок россиян в Китай увеличилось в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T16:07+0300

2024-08-03T16:07+0300

2024-08-03T16:11+0300

экономика

россия

туризм

китай

турция

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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. В первом квартале текущего года количество поездок россиян в Китай увеличилось в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Пограничной службы ФСБ, обнародованных Росстатом. За указанный период из России было совершено 5,3 млн поездок, что больше, чем 4,8 млн поездок, совершённых в первом квартале 2023 года.Самым популярным направлением для путешествий у россиян остаётся Абхазия: за первый квартал 2024 года туда было совершено почти 900 тысяч поездок. На втором месте — Турция (643,8 тысячи поездок), затем идут Объединённые Арабские Эмираты (572,2 тысячи поездок), Казахстан (486,9 тысячи поездок), Таиланд (486,8 тысячи поездок), Китай (326,9 тысячи поездок), Египет (300,4 тысячи поездок) и Грузия (196,8 тысячи поездок). Замыкает десятку Эстония — туда из России в первом квартале было совершено 155,5 тысячи поездок.В эти страны россияне ездили чаще, чем раньше. Согласно статистике, в первом квартале 2023 года в Китай было совершено 77,7 тысяч поездок, что в четыре раза больше, чем в предыдущие периоды. Однако наблюдается снижение количества поездок в Турцию (на 1,5%), в Казахстан (на 12,6%) и в Армению (почти на 15%).

https://1prime.ru/20240729/azov-850508798.html

китай

турция

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россия, туризм, китай, турция