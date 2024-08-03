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На Украине неожиданно высказались об успехах России - 03.08.2024, ПРАЙМ
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На Украине неожиданно высказались об успехах России
На Украине неожиданно высказались об успехах России - 03.08.2024, ПРАЙМ
На Украине неожиданно высказались об успехах России
Наблюдая за успехами российских войск на поле боя, украинцы изменили свою позицию касательно переговоров, сообщает издание Conversation. | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T10:12+0300
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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Наблюдая за успехами российских войск на поле боя, украинцы изменили свою позицию касательно переговоров, сообщает издание Conversation.Из материала следует, что постоянные успехи российских военных на линии фронта подорвали способность украинцев выдерживать любые трудности. Автор статьи пишет, что развитие украинского конфликта складывается в пользу президента России Владимира Путина.Издание отмечает, что до президентских выборов в США и приход в Белый дом нового президента в январе 2025 года ситуации на Украине вряд ли изменится, тем более в пользу Киева.Ранее сообщалось, что, согласно проведенному Киевским международным институтом социологии (КМИС) опросу, больше половины респондентов (60 процентов) убеждены в необходимости сесть за стол переговоров с российской стороной.
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россия, украина, сво
РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
10:12 03.08.2024 (обновлено: 10:22 03.08.2024)
 
На Украине неожиданно высказались об успехах России

Conversation: успехи ВС РФ изменили позицию украинцев по переговорам

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Наблюдая за успехами российских войск на поле боя, украинцы изменили свою позицию касательно переговоров, сообщает издание Conversation.
Из материала следует, что постоянные успехи российских военных на линии фронта подорвали способность украинцев выдерживать любые трудности. Автор статьи пишет, что развитие украинского конфликта складывается в пользу президента России Владимира Путина.
Издание отмечает, что до президентских выборов в США и приход в Белый дом нового президента в январе 2025 года ситуации на Украине вряд ли изменится, тем более в пользу Киева.
Ранее сообщалось, что, согласно проведенному Киевским международным институтом социологии (КМИС) опросу, больше половины респондентов (60 процентов) убеждены в необходимости сесть за стол переговоров с российской стороной.
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