https://1prime.ru/20240803/ukraina-850642589.html
На Западе раскрыли, что ВС России устроили ВСУ на ключевом направлении
На Западе раскрыли, что ВС России устроили ВСУ на ключевом направлении - 03.08.2024, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, что ВС России устроили ВСУ на ключевом направлении
Российские военные решительно продвигаются к Красноармейску, стратегически важному для ВСУ пункту, соообщает агентство Forbes. | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T11:00+0300
2024-08-03T11:00+0300
2024-08-03T11:03+0300
россия
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_0:196:3033:1902_1920x0_80_0_0_09d68d60c12e6bc7fec88ca4a1a725c2.jpg
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Российские военные решительно продвигаются к Красноармейску, стратегически важному для ВСУ пункту, соообщает агентство Forbes."Чем ближе русские будут подходить <…>, тем сложнее будет сдержать их продвижение", — пишет издания.Кроме того, уточняется, что российские военнослужащие разработали эффективную военную стратегию, благодаря которой им удается успешно справляться с механизированной 47-ой бригадой Вооруженных сил Украины, бойцы которой оснащены американским вооружением.Издание пишет, что российские бойцы сбрасывают бомбы на тыл украинских войск, а разведчики успешно исследуют обстановку на линии фронта.Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что военные России сумели взять под контроль села Прогресс и Евгеновка Донецкой народной республике.
https://1prime.ru/20240802/ukraina-850618324.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_9c9f79a2072cc8a8919f2224598c2894.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, всу
На Западе раскрыли, что ВС России устроили ВСУ на ключевом направлении
Forbes: ВС РФ стремительно продвигается к Красноармейску
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ.
Российские военные решительно продвигаются к Красноармейску, стратегически важному для ВСУ пункту, соообщает агентство Forbes
.
"Чем ближе русские будут подходить <…>, тем сложнее будет сдержать их продвижение", — пишет издания.
Кроме того, уточняется, что российские военнослужащие разработали эффективную военную стратегию, благодаря которой им удается успешно справляться с механизированной 47-ой бригадой Вооруженных сил Украины, бойцы которой оснащены американским вооружением.
Издание пишет, что российские бойцы сбрасывают бомбы на тыл украинских войск, а разведчики успешно исследуют обстановку на линии фронта.
Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что военные России сумели взять под контроль села Прогресс и Евгеновка Донецкой народной республике.
В США сообщили Украине плохие новости о потерянных территориях