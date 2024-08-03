Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, что ВС России устроили ВСУ на ключевом направлении - 03.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240803/ukraina-850642589.html
На Западе раскрыли, что ВС России устроили ВСУ на ключевом направлении
На Западе раскрыли, что ВС России устроили ВСУ на ключевом направлении - 03.08.2024, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, что ВС России устроили ВСУ на ключевом направлении
Российские военные решительно продвигаются к Красноармейску, стратегически важному для ВСУ пункту, соообщает агентство Forbes. | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T11:00+0300
2024-08-03T11:03+0300
россия
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_0:196:3033:1902_1920x0_80_0_0_09d68d60c12e6bc7fec88ca4a1a725c2.jpg
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Российские военные решительно продвигаются к Красноармейску, стратегически важному для ВСУ пункту, соообщает агентство Forbes."Чем ближе русские будут подходить &lt;…&gt;, тем сложнее будет сдержать их продвижение", — пишет издания.Кроме того, уточняется, что российские военнослужащие разработали эффективную военную стратегию, благодаря которой им удается успешно справляться с механизированной 47-ой бригадой Вооруженных сил Украины, бойцы которой оснащены американским вооружением.Издание пишет, что российские бойцы сбрасывают бомбы на тыл украинских войск, а разведчики успешно исследуют обстановку на линии фронта.Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что военные России сумели взять под контроль села Прогресс и Евгеновка Донецкой народной республике.
https://1prime.ru/20240802/ukraina-850618324.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_9c9f79a2072cc8a8919f2224598c2894.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, всу
РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
11:00 03.08.2024 (обновлено: 11:03 03.08.2024)
 
На Западе раскрыли, что ВС России устроили ВСУ на ключевом направлении

Forbes: ВС РФ стремительно продвигается к Красноармейску

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Российские военные решительно продвигаются к Красноармейску, стратегически важному для ВСУ пункту, соообщает агентство Forbes.
"Чем ближе русские будут подходить <…>, тем сложнее будет сдержать их продвижение", — пишет издания.
Кроме того, уточняется, что российские военнослужащие разработали эффективную военную стратегию, благодаря которой им удается успешно справляться с механизированной 47-ой бригадой Вооруженных сил Украины, бойцы которой оснащены американским вооружением.
Издание пишет, что российские бойцы сбрасывают бомбы на тыл украинских войск, а разведчики успешно исследуют обстановку на линии фронта.
Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что военные России сумели взять под контроль села Прогресс и Евгеновка Донецкой народной республике.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
В США сообщили Украине плохие новости о потерянных территориях
Вчера, 10:35
 
РОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала