https://1prime.ru/20240803/ukraina-850642589.html

На Западе раскрыли, что ВС России устроили ВСУ на ключевом направлении

На Западе раскрыли, что ВС России устроили ВСУ на ключевом направлении - 03.08.2024, ПРАЙМ

На Западе раскрыли, что ВС России устроили ВСУ на ключевом направлении

Российские военные решительно продвигаются к Красноармейску, стратегически важному для ВСУ пункту, соообщает агентство Forbes. | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T11:00+0300

2024-08-03T11:00+0300

2024-08-03T11:03+0300

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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Российские военные решительно продвигаются к Красноармейску, стратегически важному для ВСУ пункту, соообщает агентство Forbes."Чем ближе русские будут подходить <…>, тем сложнее будет сдержать их продвижение", — пишет издания.Кроме того, уточняется, что российские военнослужащие разработали эффективную военную стратегию, благодаря которой им удается успешно справляться с механизированной 47-ой бригадой Вооруженных сил Украины, бойцы которой оснащены американским вооружением.Издание пишет, что российские бойцы сбрасывают бомбы на тыл украинских войск, а разведчики успешно исследуют обстановку на линии фронта.Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что военные России сумели взять под контроль села Прогресс и Евгеновка Донецкой народной республике.

https://1prime.ru/20240802/ukraina-850618324.html

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россия, украина, всу