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На Украине запаниковали после одной новости про Россию - 03.08.2024, ПРАЙМ
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На Украине запаниковали после одной новости про Россию
На Украине запаниковали после одной новости про Россию - 03.08.2024, ПРАЙМ
На Украине запаниковали после одной новости про Россию
Washington Post. | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T11:36+0300
2024-08-03T11:36+0300
россия
украина
сша
владимир путин
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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Украинские власти обеспокоены большим обменом заключенными между Россией и некоторыми странами Запада, сообщает американское издание Washington Post.Газеты пишет, что обмен заключенными между Россией и США стал результатом продолжительного и кропотливого переговорного процесса. Украинцы же понимают, что их государство все еще живет благодаря военной помощи со стороны западных союзников, оказание которой в подобных условиях может прекратиться в любой момент.В этой связи опасения выразил мэр Киева Виталий Кличко, отметив, что такое событие может перерасти в тенденцию.Ранее в четверг 1 августа произошел обмен заключенными между Россией и США. На родину вернулись восемь россиян, в том числе осужденный в Германии Вадим Соколов (Красиков), Владислав Клюшин, Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Сообщалось, что российский президент Владимир Путин принял решение самостоятельно встретить их в аэропорту, чтобы лично поприветствовать и отдать дань уважения. Позднее глава государства подписал указы о помиловании бывших заключенных.
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россия, украина, сша, владимир путин
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Путин
11:36 03.08.2024
 
На Украине запаниковали после одной новости про Россию

WP: Украину встревожил обмен заключенных между Россией и Западом

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Украинские власти обеспокоены большим обменом заключенными между Россией и некоторыми странами Запада, сообщает американское издание Washington Post.
Газеты пишет, что обмен заключенными между Россией и США стал результатом продолжительного и кропотливого переговорного процесса. Украинцы же понимают, что их государство все еще живет благодаря военной помощи со стороны западных союзников, оказание которой в подобных условиях может прекратиться в любой момент.
В этой связи опасения выразил мэр Киева Виталий Кличко, отметив, что такое событие может перерасти в тенденцию.

Ранее в четверг 1 августа произошел обмен заключенными между Россией и США. На родину вернулись восемь россиян, в том числе осужденный в Германии Вадим Соколов (Красиков), Владислав Клюшин, Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
Сообщалось, что российский президент Владимир Путин принял решение самостоятельно встретить их в аэропорту, чтобы лично поприветствовать и отдать дань уважения. Позднее глава государства подписал указы о помиловании бывших заключенных.
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