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На Украине запаниковали после одной новости про Россию

На Украине запаниковали после одной новости про Россию - 03.08.2024, ПРАЙМ

На Украине запаниковали после одной новости про Россию

Washington Post. | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T11:36+0300

2024-08-03T11:36+0300

2024-08-03T11:36+0300

россия

украина

сша

владимир путин

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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Украинские власти обеспокоены большим обменом заключенными между Россией и некоторыми странами Запада, сообщает американское издание Washington Post.Газеты пишет, что обмен заключенными между Россией и США стал результатом продолжительного и кропотливого переговорного процесса. Украинцы же понимают, что их государство все еще живет благодаря военной помощи со стороны западных союзников, оказание которой в подобных условиях может прекратиться в любой момент.В этой связи опасения выразил мэр Киева Виталий Кличко, отметив, что такое событие может перерасти в тенденцию.Ранее в четверг 1 августа произошел обмен заключенными между Россией и США. На родину вернулись восемь россиян, в том числе осужденный в Германии Вадим Соколов (Красиков), Владислав Клюшин, Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Сообщалось, что российский президент Владимир Путин принял решение самостоятельно встретить их в аэропорту, чтобы лично поприветствовать и отдать дань уважения. Позднее глава государства подписал указы о помиловании бывших заключенных.

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россия, украина, сша, владимир путин