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На Украине забили тревогу из-за разрушительной тактики российской армии
На Украине забили тревогу из-за разрушительной тактики российской армии - 03.08.2024, ПРАЙМ
На Украине забили тревогу из-за разрушительной тактики российской армии
Посредством активных авиаударов российским войскам удалось занять значительные украинские территории. Об этом сообщает агентство Reuters. | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T13:48+0300
2024-08-03T13:48+0300
2024-08-03T14:16+0300
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Посредством активных авиаударов российским войскам удалось занять значительные украинские территории. Об этом сообщает агентство Reuters.Автор статьи отмечает, что российские военнослужащие успешно двигаются по нескольким направлениям в восточной части Донецкой области. Уточняется, что ключевую роль в этом играют управляемые бомбы.Из статьи следует, что, по словам представителя Национальной гвардии Руслана Музычука, это представляет серьезную угрозу для ВСУ, потому что существенное количество ударов ежедневно принимают на себя Покровский и Торецкий фронты.Ранее агентство Forbes писало, что российская армия активно продвигается к Красноармейску, который представляет собой стратегически важный пункт для ВСУ.
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россия, украина, сво
На Украине забили тревогу из-за разрушительной тактики российской армии
Reuters: тактика воздушных ударов ВС РФ стала серьезной проблемой ВСУ
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ.
Посредством активных авиаударов российским войскам удалось занять значительные украинские территории. Об этом сообщает агентство Reuters
.
Автор статьи отмечает, что российские военнослужащие успешно двигаются по нескольким направлениям в восточной части Донецкой области. Уточняется, что ключевую роль в этом играют управляемые бомбы.
Из статьи следует, что, по словам представителя Национальной гвардии Руслана Музычука, это представляет серьезную угрозу для ВСУ, потому что существенное количество ударов ежедневно принимают на себя Покровский и Торецкий фронты.
Ранее агентство Forbes
писало, что российская армия активно продвигается к Красноармейску, который представляет собой стратегически важный пункт для ВСУ.
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