https://1prime.ru/20240803/ukraina-850644708.html

На Украине забили тревогу из-за разрушительной тактики российской армии

На Украине забили тревогу из-за разрушительной тактики российской армии - 03.08.2024, ПРАЙМ

На Украине забили тревогу из-за разрушительной тактики российской армии

Посредством активных авиаударов российским войскам удалось занять значительные украинские территории. Об этом сообщает агентство Reuters. | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T13:48+0300

2024-08-03T13:48+0300

2024-08-03T14:16+0300

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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Посредством активных авиаударов российским войскам удалось занять значительные украинские территории. Об этом сообщает агентство Reuters.Автор статьи отмечает, что российские военнослужащие успешно двигаются по нескольким направлениям в восточной части Донецкой области. Уточняется, что ключевую роль в этом играют управляемые бомбы.Из статьи следует, что, по словам представителя Национальной гвардии Руслана Музычука, это представляет серьезную угрозу для ВСУ, потому что существенное количество ударов ежедневно принимают на себя Покровский и Торецкий фронты.Ранее агентство Forbes писало, что российская армия активно продвигается к Красноармейску, который представляет собой стратегически важный пункт для ВСУ.

https://1prime.ru/20240803/ukraina-850642589.html

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