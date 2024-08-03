Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС обеспокоились снижением кредитного рейтинга Украины - 03.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240803/ukraina-850645000.html
В ЕС обеспокоились снижением кредитного рейтинга Украины
В ЕС обеспокоились снижением кредитного рейтинга Украины - 03.08.2024, ПРАЙМ
В ЕС обеспокоились снижением кредитного рейтинга Украины
В результате понижения кредитного рейтинга Украины Евросоюзу могут грозить катастрофические издержки. Об этом предупредил депутат Европарламента от французской... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T14:27+0300
2024-08-03T14:29+0300
украина
ес
кредитный рейтинг
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
ПАРИЖ, 3 авг – ПРАЙМ. В результате понижения кредитного рейтинга Украины Евросоюзу могут грозить катастрофические издержки. Об этом предупредил депутат Европарламента от французской фракции "Национальное объединение" Тьерри Мариани.По словам парламентария, европейцы уже начинают понимать, что в подобных условиях многомиллиардная военная помощь, которая несколько лет предоставлялась Украине в качестве займов, не будет выплачена никогда. В таком случае, как отмечает Мариани, Европейскому союзу придется и дальше терпеть колоссальные издержки. Ранее международное рейтинговое агентство S&amp;P приняло решение понизить кредитный рейтинг Украины, снизив его до уровня "SD/SD". Отмечается, что этот уровень получил название "выборочный дефолт", он присвоен Украине в результате решения Владимира Зеленского остановить выплаты по внешним долгам до октября текущего года. В июле член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанин сообщала, что Украина де-факто находится в состоянии дефолта, а власти продолжают переговоры по возможности реструктуризации долга.
https://1prime.ru/20240731/zelenskiy-850567424.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, ес, кредитный рейтинг
УКРАИНА, ЕС, кредитный рейтинг
14:27 03.08.2024 (обновлено: 14:29 03.08.2024)
 
В ЕС обеспокоились снижением кредитного рейтинга Украины

Депутат предрек ЕС весомые издержки из-за снижения кредитного рейтинга Украины

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 3 авг – ПРАЙМ. В результате понижения кредитного рейтинга Украины Евросоюзу могут грозить катастрофические издержки. Об этом предупредил депутат Европарламента от французской фракции "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
По словам парламентария, европейцы уже начинают понимать, что в подобных условиях многомиллиардная военная помощь, которая несколько лет предоставлялась Украине в качестве займов, не будет выплачена никогда.
В таком случае, как отмечает Мариани, Европейскому союзу придется и дальше терпеть колоссальные издержки.
Ранее международное рейтинговое агентство S&P приняло решение понизить кредитный рейтинг Украины, снизив его до уровня "SD/SD". Отмечается, что этот уровень получил название "выборочный дефолт", он присвоен Украине в результате решения Владимира Зеленского остановить выплаты по внешним долгам до октября текущего года.
В июле член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанин сообщала, что Украина де-факто находится в состоянии дефолта, а власти продолжают переговоры по возможности реструктуризации долга.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга Украины
31 июля, 14:08
 
УКРАИНАЕСкредитный рейтинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала