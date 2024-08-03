https://1prime.ru/20240803/ukraina-850645000.html
В ЕС обеспокоились снижением кредитного рейтинга Украины
В ЕС обеспокоились снижением кредитного рейтинга Украины - 03.08.2024, ПРАЙМ
В ЕС обеспокоились снижением кредитного рейтинга Украины
В результате понижения кредитного рейтинга Украины Евросоюзу могут грозить катастрофические издержки. Об этом предупредил депутат Европарламента от французской... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T14:27+0300
2024-08-03T14:27+0300
2024-08-03T14:29+0300
украина
ес
кредитный рейтинг
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
ПАРИЖ, 3 авг – ПРАЙМ. В результате понижения кредитного рейтинга Украины Евросоюзу могут грозить катастрофические издержки. Об этом предупредил депутат Европарламента от французской фракции "Национальное объединение" Тьерри Мариани.По словам парламентария, европейцы уже начинают понимать, что в подобных условиях многомиллиардная военная помощь, которая несколько лет предоставлялась Украине в качестве займов, не будет выплачена никогда. В таком случае, как отмечает Мариани, Европейскому союзу придется и дальше терпеть колоссальные издержки. Ранее международное рейтинговое агентство S&P приняло решение понизить кредитный рейтинг Украины, снизив его до уровня "SD/SD". Отмечается, что этот уровень получил название "выборочный дефолт", он присвоен Украине в результате решения Владимира Зеленского остановить выплаты по внешним долгам до октября текущего года. В июле член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанин сообщала, что Украина де-факто находится в состоянии дефолта, а власти продолжают переговоры по возможности реструктуризации долга.
https://1prime.ru/20240731/zelenskiy-850567424.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, ес, кредитный рейтинг
УКРАИНА, ЕС, кредитный рейтинг
В ЕС обеспокоились снижением кредитного рейтинга Украины
Депутат предрек ЕС весомые издержки из-за снижения кредитного рейтинга Украины
ПАРИЖ, 3 авг – ПРАЙМ. В результате понижения кредитного рейтинга Украины Евросоюзу могут грозить катастрофические издержки. Об этом предупредил депутат Европарламента от французской фракции "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
По словам парламентария, европейцы уже начинают понимать, что в подобных условиях многомиллиардная военная помощь, которая несколько лет предоставлялась Украине в качестве займов, не будет выплачена никогда.
В таком случае, как отмечает Мариани, Европейскому союзу придется и дальше терпеть колоссальные издержки.
Ранее международное рейтинговое агентство S&P приняло решение понизить кредитный рейтинг Украины, снизив его до уровня "SD/SD". Отмечается, что этот уровень получил название "выборочный дефолт", он присвоен Украине в результате решения Владимира Зеленского остановить выплаты по внешним долгам до октября текущего года.
В июле член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанин сообщала, что Украина де-факто находится в состоянии дефолта, а власти продолжают переговоры по возможности реструктуризации долга.
Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга Украины