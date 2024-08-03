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В ЕС обеспокоились снижением кредитного рейтинга Украины

В ЕС обеспокоились снижением кредитного рейтинга Украины - 03.08.2024, ПРАЙМ

В ЕС обеспокоились снижением кредитного рейтинга Украины

В результате понижения кредитного рейтинга Украины Евросоюзу могут грозить катастрофические издержки. Об этом предупредил депутат Европарламента от французской... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T14:27+0300

2024-08-03T14:27+0300

2024-08-03T14:29+0300

украина

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кредитный рейтинг

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ПАРИЖ, 3 авг – ПРАЙМ. В результате понижения кредитного рейтинга Украины Евросоюзу могут грозить катастрофические издержки. Об этом предупредил депутат Европарламента от французской фракции "Национальное объединение" Тьерри Мариани.По словам парламентария, европейцы уже начинают понимать, что в подобных условиях многомиллиардная военная помощь, которая несколько лет предоставлялась Украине в качестве займов, не будет выплачена никогда. В таком случае, как отмечает Мариани, Европейскому союзу придется и дальше терпеть колоссальные издержки. Ранее международное рейтинговое агентство S&P приняло решение понизить кредитный рейтинг Украины, снизив его до уровня "SD/SD". Отмечается, что этот уровень получил название "выборочный дефолт", он присвоен Украине в результате решения Владимира Зеленского остановить выплаты по внешним долгам до октября текущего года. В июле член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанин сообщала, что Украина де-факто находится в состоянии дефолта, а власти продолжают переговоры по возможности реструктуризации долга.

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украина, ес, кредитный рейтинг