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"Принял закон": решение Зеленского вызвало раздражение на Западе
"Принял закон": решение Зеленского вызвало раздражение на Западе - 03.08.2024, ПРАЙМ
"Принял закон": решение Зеленского вызвало раздражение на Западе
Владимир Зеленский стремится освободиться от влияния Запада и не желает возвращать долги, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T15:45+0300
2024-08-03T15:45+0300
2024-08-03T15:45+0300
экономика
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский стремится освободиться от влияния Запада и не желает возвращать долги, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.31 июля глава киевского режима подписал закон о реструктуризации государственного долга Украины. Этот закон позволяет правительству приостанавливать выплаты по внешнему долгу."Сначала он принял законы, запрещающие язык, затем церковь, потом выборы. Далее — законы, не позволяющие его гражданам вырваться из-под диктатуры. Сейчас он подписал закон, по которому Украина не обязана платить по долгам", — написал Боуз.По мнению журналиста, актёр Зеленский, вероятно, уже пишет свой собственный сценарий. В начале июля Нина Южанин, член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, заявила, что Украина фактически находится в состоянии дефолта. Однако пока это не оформлено официально, власти страны продолжают переговоры с кредиторами о реструктуризации внешнего долга.
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украина, владимир зеленский
Экономика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Принял закон": решение Зеленского вызвало раздражение на Западе
Боуз: Зеленский отказался выплачивать долги Украины
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ.
Владимир Зеленский стремится освободиться от влияния Запада и не желает возвращать долги, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X
.
31 июля глава киевского режима подписал закон о реструктуризации государственного долга Украины. Этот закон позволяет правительству приостанавливать выплаты по внешнему долгу.
"Сначала он принял законы, запрещающие язык, затем церковь, потом выборы. Далее — законы, не позволяющие его гражданам вырваться из-под диктатуры. Сейчас он подписал закон, по которому Украина не обязана платить по долгам", — написал Боуз.
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По мнению журналиста, актёр Зеленский, вероятно, уже пишет свой собственный сценарий.
В начале июля Нина Южанин, член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, заявила, что Украина фактически находится в состоянии дефолта. Однако пока это не оформлено официально, власти страны продолжают переговоры с кредиторами о реструктуризации внешнего долга.