Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Принял закон": решение Зеленского вызвало раздражение на Западе - 03.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240803/ukraina-850645799.html
"Принял закон": решение Зеленского вызвало раздражение на Западе
"Принял закон": решение Зеленского вызвало раздражение на Западе - 03.08.2024, ПРАЙМ
"Принял закон": решение Зеленского вызвало раздражение на Западе
Владимир Зеленский стремится освободиться от влияния Запада и не желает возвращать долги, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T15:45+0300
2024-08-03T15:45+0300
экономика
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский стремится освободиться от влияния Запада и не желает возвращать долги, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.31 июля глава киевского режима подписал закон о реструктуризации государственного долга Украины. Этот закон позволяет правительству приостанавливать выплаты по внешнему долгу."Сначала он принял законы, запрещающие язык, затем церковь, потом выборы. Далее — законы, не позволяющие его гражданам вырваться из-под диктатуры. Сейчас он подписал закон, по которому Украина не обязана платить по долгам", — написал Боуз.По мнению журналиста, актёр Зеленский, вероятно, уже пишет свой собственный сценарий. В начале июля Нина Южанин, член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, заявила, что Украина фактически находится в состоянии дефолта. Однако пока это не оформлено официально, власти страны продолжают переговоры с кредиторами о реструктуризации внешнего долга.
https://1prime.ru/20240803/ukraina-850645000.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский
Экономика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
15:45 03.08.2024
 
"Принял закон": решение Зеленского вызвало раздражение на Западе

Боуз: Зеленский отказался выплачивать долги Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский стремится освободиться от влияния Запада и не желает возвращать долги, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
31 июля глава киевского режима подписал закон о реструктуризации государственного долга Украины. Этот закон позволяет правительству приостанавливать выплаты по внешнему долгу.
"Сначала он принял законы, запрещающие язык, затем церковь, потом выборы. Далее — законы, не позволяющие его гражданам вырваться из-под диктатуры. Сейчас он подписал закон, по которому Украина не обязана платить по долгам", — написал Боуз.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
В ЕС обеспокоились снижением кредитного рейтинга Украины
14:27
По мнению журналиста, актёр Зеленский, вероятно, уже пишет свой собственный сценарий.
В начале июля Нина Южанин, член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, заявила, что Украина фактически находится в состоянии дефолта. Однако пока это не оформлено официально, власти страны продолжают переговоры с кредиторами о реструктуризации внешнего долга.
 
ЭкономикаУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала