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В Раде раскритиковали массовое переименование улиц Украины
В Раде раскритиковали массовое переименование улиц Украины - 03.08.2024, ПРАЙМ
В Раде раскритиковали массовое переименование улиц Украины
Массовое переименование топонимов превращает Украину в "страну потерянных смыслов", заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский. | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T15:51+0300
2024-08-03T15:51+0300
2024-08-03T15:51+0300
политика
украина
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улицы
верховная рада
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Массовое переименование топонимов превращает Украину в "страну потерянных смыслов", заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский. "Куда-то идут колоннами тени давно мертвых солдат, полк за полком уходя с табличек домов, оставляя их голыми и беззащитными. Страна неизвестных улиц, страна потерянных смыслов", — написал Бужанский в своем Telegram-канале. Закон Украины "О деколонизации топонимов", вступивший в силу 27 июля 2023 года, требует от украинских властей изменить все географические названия, которые имеют отношение к России или советскому периоду.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, и переименование улиц на Украине начались в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. С тех пор украинские власти борются не только с наследием советского периода, но и со всем, что связано с Россией.
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Политика, УКРАИНА, переименование, улицы, Верховная рада
В Раде раскритиковали массовое переименование улиц Украины
Депутат Рады: смены названий улиц превращают Украину в страну потерянных смыслов
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Массовое переименование топонимов превращает Украину в "страну потерянных смыслов", заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский.
"Куда-то идут колоннами тени давно мертвых солдат, полк за полком уходя с табличек домов, оставляя их голыми и беззащитными. Страна неизвестных улиц, страна потерянных смыслов", — написал Бужанский в своем Telegram-канале.
Закон Украины "О деколонизации топонимов", вступивший в силу 27 июля 2023 года, требует от украинских властей изменить все географические названия, которые имеют отношение к России или советскому периоду.
В Харькове переименовали свыше 300 улиц с "российскими" названиями
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, и переименование улиц на Украине начались в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. С тех пор украинские власти борются не только с наследием советского периода, но и со всем, что связано с Россией.