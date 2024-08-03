Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде раскритиковали массовое переименование улиц Украины - 03.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240803/ukraina-850645932.html
В Раде раскритиковали массовое переименование улиц Украины
В Раде раскритиковали массовое переименование улиц Украины - 03.08.2024, ПРАЙМ
В Раде раскритиковали массовое переименование улиц Украины
Массовое переименование топонимов превращает Украину в "страну потерянных смыслов", заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский. | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T15:51+0300
2024-08-03T15:51+0300
политика
украина
переименование
улицы
верховная рада
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/57/842195739_203:0:2198:1122_1920x0_80_0_0_39b60b6151d61ed770433aa4a19689d0.jpg
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Массовое переименование топонимов превращает Украину в "страну потерянных смыслов", заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский. "Куда-то идут колоннами тени давно мертвых солдат, полк за полком уходя с табличек домов, оставляя их голыми и беззащитными. Страна неизвестных улиц, страна потерянных смыслов", — написал Бужанский в своем Telegram-канале. Закон Украины "О деколонизации топонимов", вступивший в силу 27 июля 2023 года, требует от украинских властей изменить все географические названия, которые имеют отношение к России или советскому периоду.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, и переименование улиц на Украине начались в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. С тех пор украинские власти борются не только с наследием советского периода, но и со всем, что связано с Россией.
https://1prime.ru/20240429/kharkov-847806799.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/57/842195739_452:0:1948:1122_1920x0_80_0_0_85d743335e25d4d27282ed81145024e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, переименование, улицы, верховная рада
Политика, УКРАИНА, переименование, улицы, Верховная рада
15:51 03.08.2024
 
В Раде раскритиковали массовое переименование улиц Украины

Депутат Рады: смены названий улиц превращают Украину в страну потерянных смыслов

© Фото : Unsplash/Bogdan GerasymenkoКиев, Украина
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© Фото : Unsplash/Bogdan Gerasymenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Массовое переименование топонимов превращает Украину в "страну потерянных смыслов", заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский.
"Куда-то идут колоннами тени давно мертвых солдат, полк за полком уходя с табличек домов, оставляя их голыми и беззащитными. Страна неизвестных улиц, страна потерянных смыслов", — написал Бужанский в своем Telegram-канале.
Закон Украины "О деколонизации топонимов", вступивший в силу 27 июля 2023 года, требует от украинских властей изменить все географические названия, которые имеют отношение к России или советскому периоду.
Харьков, Украина - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
В Харькове переименовали свыше 300 улиц с "российскими" названиями
29 апреля, 18:36
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, и переименование улиц на Украине начались в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. С тех пор украинские власти борются не только с наследием советского периода, но и со всем, что связано с Россией.
 
ПолитикаУКРАИНАпереименованиеулицыВерховная рада
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала