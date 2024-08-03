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В Раде раскритиковали массовое переименование улиц Украины

В Раде раскритиковали массовое переименование улиц Украины - 03.08.2024, ПРАЙМ

В Раде раскритиковали массовое переименование улиц Украины

Массовое переименование топонимов превращает Украину в "страну потерянных смыслов", заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский. | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T15:51+0300

2024-08-03T15:51+0300

2024-08-03T15:51+0300

политика

украина

переименование

улицы

верховная рада

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Массовое переименование топонимов превращает Украину в "страну потерянных смыслов", заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский. "Куда-то идут колоннами тени давно мертвых солдат, полк за полком уходя с табличек домов, оставляя их голыми и беззащитными. Страна неизвестных улиц, страна потерянных смыслов", — написал Бужанский в своем Telegram-канале. Закон Украины "О деколонизации топонимов", вступивший в силу 27 июля 2023 года, требует от украинских властей изменить все географические названия, которые имеют отношение к России или советскому периоду.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, и переименование улиц на Украине начались в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. С тех пор украинские власти борются не только с наследием советского периода, но и со всем, что связано с Россией.

https://1prime.ru/20240429/kharkov-847806799.html

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украина, переименование, улицы, верховная рада