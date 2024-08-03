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"Ужасающий масштаб". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
"Ужасающий масштаб". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - 03.08.2024, ПРАЙМ
"Ужасающий масштаб". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Ежедневно потери Вооруженных сил Украины достигают порядка двух тысяч военных, рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T15:56+0300
2024-08-03T15:56+0300
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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Ежедневно потери Вооруженных сил Украины достигают порядка двух тысяч военных, рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.Так, по словам военного эксперта, ситуация на фронте складывается далеко не в пользу Украины из-за многочисленных потерь и успехов российской армии. По его подсчетам, США в период войн в Ираке и Афганистане потеряли меньше военнослужащих, чем украинцы за более короткий срок.Ранее агентство Reuters писало, что благодаря активным авиаударам российским войскам удалось занять значительное количество украинских территорий. Согласно материалу издания, российские военнослужащие успешно двигаются по нескольким направлениям в восточной части Донецкой области. Уточняется, что ключевую роль в этом играют управляемые бомбы.
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"Ужасающий масштаб". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Джонсон: Украина ежедневно несет потери в ужасающем масштабе