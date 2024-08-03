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Недруги помогли. У рубля повысился болевой порог

Недруги помогли. У рубля повысился болевой порог - 03.08.2024, ПРАЙМ

Недруги помогли. У рубля повысился болевой порог

Рубль демонстрирует позитивную динамику на фоне поддержки со стороны налогового периода, сохранения ставки ФРС и повышения ключевой ставки Банка России. Этот... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T03:03+0300

2024-08-03T03:03+0300

2024-08-03T03:03+0300

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владислав антонов

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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Рубль демонстрирует позитивную динамику на фоне поддержки со стороны налогового периода, сохранения ставки ФРС и повышения ключевой ставки Банка России. Этот тренд сохранится и на следующей неделе, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Он напомнил, что нефтяные котировки в целом растут из-за очередных проблем на Ближнем Востоке, сокращения запасов нефти в США и ожиданий дальнейших шагов Федрезерва. Рынки ожидают, что ФРС снизится ставки в сентябре."Баррель Brent стоит $79,01. Технический анализ указывает на возможность дальнейшего восстановления цен на нефть после отскока от уровня $78 за баррель. Ближайшей целью движения вверх выступит уровень $84,40. Подорожание нефти оказывало поддержку рублю, препятствуя его ослаблению", - отметил аналитик.По его мнению, у рубля "повысился болевой порог" из-за закрытия торгов по валютам недружественных стран, и его динамика в большей степени определялась внутренними факторами. Несмотря на это, внешние события оказывают сильное влияние на нефтяной рынок и соответственно на выручку экспортеров.В краткосрочной перспективе ожидается сохранение бокового тренда по рублевым парам, с возможными колебаниями курса доллара в диапазоне 85-90 рублей. Для евро/торговый диапазон составит 91,50 - 96,30 рубля, для юаня 11,42 - 11,90 рубля. Однако стоит учитывать, что ситуация может измениться под влиянием геополитических факторов и динамики нефтяных цен, заключил Антонов.

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