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Оценен ущерб российским виноградникам от экстремальной жары

Оценен ущерб российским виноградникам от экстремальной жары - 03.08.2024, ПРАЙМ

Оценен ущерб российским виноградникам от экстремальной жары

Ключевые российские регионы, производящие основной объем сырья для недорогих вин, существенно не пострадали от жары, в целом значительного сокращения... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T10:27+0300

2024-08-03T10:27+0300

2024-08-03T10:28+0300

экономика

вино

виноград

россия

краснодарский край

дагестан

волгоградская область

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Ключевые российские регионы, производящие основной объем сырья для недорогих вин, существенно не пострадали от жары, в целом значительного сокращения урожайности в крупных винодельческих регионах удалось избежать благодаря дождям в зимний и весенний период, но в отдельных хозяйствах потери могут быть на уровне 20-30%, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Ключевые по объему уборки винограда регионы России, производящие основной объем сырья для недорогих вин, существенно от жары не пострадали. Системы орошения и механизированная уборка винограда снизят влияние жаркого сезона на качество винограда. Ситуация на огромной территории российского виноградарства - от Волгограда до Дербента - существенно отличается. Там, где следом за жарой пришли дожди, урожай может быть высоким по качеству, несмотря на некоторое сокращение в объеме", - сообщили там. По словам директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Латышевой, в целом наблюдается постепенное смещение сроков уборки урожая на более ранние периоды. Например, для крупнейшего виноградарского региона - Кубани - была характерна уборка винограда на игристые вина в последней декаде августа, белые сорта на тихое вино убирали в начале сентября, сроки сместились на 7-10 дней. "Но даже на этом фоне уборка этого года непривычно ранняя. Ситуация очень сильно отличается от региона к региону, но по некоторым сортам сроки сдвинулись больше чем на две декады", - уточнила Латышева. При этом основная причина ранней уборки – погодная аномалия. Например, в Ростовской области в ряде хозяйств температура в июле поднималась выше 50 градусов на почве. Но в самом южном регионе российского виноделия - в районе Дербента - ситуация с температурой и осадками была сравнительно мягче, чем на Дону. При этом в агрофирме "Южная", крупнейшем виноградарском хозяйстве страны, не ожидают существенного снижения урожайности из-за ранней уборки, хотя большинство сортов винограда могут созреть уже в течение августа. Латышева же, в свою очередь, подчеркнула, что скорость уборки - это ключевой вопрос для качества будущего вина, поскольку в жаркий сезон виноград очень быстро накапливает сахара и при этом теряет кислотность. А в готовом вине это чревато высоким уровнем алкоголя и недостаточно свежим, объемным вкусом. "В большей степени жара и высокие сахара могут повлиять на белые вина. Тем не менее каждый год уникален, и виноделы говорят о том, что значительного сокращения урожайности в крупных регионах – на Кубани и в Дагестане удалось избежать благодаря дождям в зимний и весенний период, создавшим запас влаги в почве. ... Мы не ждем существенного сокращения урожайности в целом по стране, хотя в отдельных хозяйствах потери могут быть на уровне 20-30%, но связаны они в большей степени с весенними заморозками в северных регионах" - заключила она.

https://1prime.ru/20240728/vino-850493646.html

краснодарский край

дагестан

волгоградская область

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вино, виноград, россия, краснодарский край, дагестан, волгоградская область